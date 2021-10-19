Ці прикмети говорять про швидке розставання і розлучення: на що потрібно звернути увагу

Розставання з близькою людиною завжди заподіює біль і розчарування. І існують провісники розставання. Вони можуть сигналізувати про те, що вам належить розлука на деякий час або повний розрив відносин.

Які прикмети та знаки говорять про те, що ви найближчим часом змушені будете розлучитися з коханою людиною – читайте нижче.

Якщо у вашому будинку одночасно продзвенять два дзвінки, то вам загрожує розлука з близькою людиною.

Ліве вухо горить у вівторок - до від'їзду вашого обранця на довгий проміжок часу.

Отримати в подарунок букет жовтих квітів - погана прикмета, вона до розриву відносин.

Молодята не протримаються разом довго, якщо їм на весілля подарують годинник.

Не варто дарувати один одному носові хустки або рушник – до швидкої розлуки.

Якщо ви раптово на своєму шляху виявили Голубине перо або побачили двох птахів, які ніжно воркують – будьте впевнені, ваша половинка страждає через розлуку.

Втрата обручки - найгірша прикмета для подружжя. Вона говорить про те, що шлюбу скоро прийде кінець.

Не варто дарувати своїй обраниці нарциси або конвалії – вони символізують холодність і самозакоханість.

Якщо дівчина втратила гребінець або шпильку, то її чекає розлука з близькою людиною.

Якщо відразу після заручин почати приміряти обручку – до розставання.

Якщо пара починає фотографуватися відразу після заручин, не чекаючи весілля – до розриву і сварці.

Втрата подарунка від коханої людини – поганий знак, говорить про розрив відносин.

Якщо дівчина втратить предмет гардероба (панчіх, рукавичку і т.д.) – очікується сильний скандал, а потім розрив відносин.

Якщо господиня під час прибирання випадково доторкнеться когось із членів сім'ї - йому належить далека поїздка.

Спілкування з обранцем на сходах, під мостом – погана прикмета, йому доведеться надовго виїхати.

З самого ранку почав смикатися ліве око - до конфлікту і відходу з дому коханої людини.

Не варто виглядати з коханою людиною в одне дзеркало – до розриву зв'язку.

Зіткнутися лобами на заході сонця - до з'ясування відносин і сварок.

Цілуватися на мосту в повний місяць – до частих сварок і розриву.

Приймати в подарунок гострий предмет або дарувати коханій людині – до розлуки.