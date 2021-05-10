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Приложение "Дія" хотят обновить: появится новая функция

Автор: Владимир Костырин

В министерстве цифровой трансформации Украины планируют расширить функционал мобильного приложения "Дія", дополнив его возможностью создания статического QR-кода, при помощи которого можно передать копию документа.

Об этом рассказал руководитель по развитию электронных услуг в Минцифре Мстислав Баник в эфире канала "Украина 24".

Такая технология будет доступна для всех тех учреждений и мест, в которых нет возможности наладить техническую интеграцию, чтобы считывать QR-код или штрих-код для проверки документов.

"То есть любой мелкий бизнес, небольшой магазин или служба, кто имеет право взять копию документа, он печатает у себя единственный QR-код, и этот код является запросом. То есть люди открывают "Дію", там сверху есть сканер, наводят и получают сразу оповещение, что, например, эта гостиница или учреждение запрашивает копию документов, и можно отправить сразу на е-мейл", - объяснил Баник.

Среди примеров, где можно использовать новую технологию, он привел Центры предоставления административных услуг.

"Что у нас сейчас есть на таких подключениях? В первую очередь это ЦНАПы, у них есть большая инициатива использовать именно такие подключения, поскольку они используют разнообразные системы, и им удобнее именно таким способом получать документы граждан", - рассказал представитель Минцифры.

Баник добавил, что это и придомовые территории, туристические компании, университеты, где нужно предоставлять документы для вступления.

Ранее сообщалось, что украинцы смогут менять регистрацию места проживания онлайн через портал "Дія" с 17 мая.

Напомним, что через приложение "Дія" можно записаться в лист ожидания на вакцинацию от COVID-19.

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