Додаток "Дія" хочуть оновити: з'явиться нова функція

Така технологія буде доступна для всіх тих установ і місць, в яких немає можливості налагодити технічну інтеграцію, щоб зчитувати QR-код або штрих-код для перевірки документів.

"Тобто будь-який дрібний бізнес, невеликий магазин або служба, хто має право взяти копію документа, він друкує у себе єдиний QR-код, і цей код є запитом. Тобто люди відкривають "Дію", там зверху є сканер, наводять і отримують відразу оповіщення, що, наприклад, цей готель або установа запитує копію документів, і можна відправити відразу на е-мейл", - пояснив Банік.

Серед прикладів, де можна використовувати нову технологію, він навів Центри надання адміністративних послуг.

"Що у нас зараз є на таких підключеннях? В першу чергу це ЦНАПи, у них є велика ініціатива використовувати саме такі підключення, оскільки вони використовують різноманітні системи, і їм зручніше саме таким способом отримувати документи громадян", - розповів представник Мінцифри.

Банік додав, що це і прибудинкові території, туристичні компанії, університети, де потрібно надавати документи для вступу.