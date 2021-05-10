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Додаток "Дія" хочуть оновити: з'явиться нова функція

Автор: Володимир Костирін

У Міністерстві цифрової трансформації України планують розширити функціонал мобільного додатку" Дія", доповнивши його можливістю створення статичного QR-коду, за допомогою якого можна передати копію документа.

Про це розповів керівник з розвитку електронних послуг у Мінцифри Мстислав Банік в ефірі каналу "Україна 24".

Така технологія буде доступна для всіх тих установ і місць, в яких немає можливості налагодити технічну інтеграцію, щоб зчитувати QR-код або штрих-код для перевірки документів.

"Тобто будь-який дрібний бізнес, невеликий магазин або служба, хто має право взяти копію документа, він друкує у себе єдиний QR-код, і цей код є запитом. Тобто люди відкривають "Дію", там зверху є сканер, наводять і отримують відразу оповіщення, що, наприклад, цей готель або установа запитує копію документів, і можна відправити відразу на е-мейл", - пояснив Банік.

Серед прикладів, де можна використовувати нову технологію, він навів Центри надання адміністративних послуг.

"Що у нас зараз є на таких підключеннях? В першу чергу це ЦНАПи, у них є велика ініціатива використовувати саме такі підключення, оскільки вони використовують різноманітні системи, і їм зручніше саме таким способом отримувати документи громадян", - розповів представник Мінцифри.

Банік додав, що це і прибудинкові території, туристичні компанії, університети, де потрібно надавати документи для вступу.

Раніше повідомлялося, що українці зможуть змінювати реєстрацію місця проживання онлайн через портал "Дія" з 17 травня.

Нагадаємо, що через додаток "Дія" можна записатися до листа очікування на вакцинацію від COVID-19.

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