"Прилітає все ближче": підліток закликав евакуювати його з Донецької області попри відмову рідних

Рідні їхати відмовились

Хлопець жив із батьком та бабусею, але вони їхати відмовилися. Однак, вони були не проти, щоб дитина залишила рідну домівку, яка знаходиться в зоні нескінченних обстрілів.

"Нове життя для 17-річного Микити. У Часовому Яру батьки дозволили поліцейським врятувати дитину. Хлопець сам попросив "Білих Ангелів" про евакуацію", - йдеться у повідомленні.

Підліток закликав евакуювати його з Часового Яру (скриншот)

За словами хлопця, у місті було залишатись неможливо, адже російські окупанти постійно все обстрілювали.

"Що тут робити? З кожним днем прилітає дедалі ближче", - каже Микита.

Хлопчик закінчив школу, але не мав змоги продовжити навчання. Незабаром йому виповниться 18 і він хоче розпочати самостійне життя у безпечнішому регіоні України.

Де зараз хлопець

Поліцейські вивезли хлопця в "шелтер", а щоб він завжди був на зв'язку, подарували смартфон, тому що гаджет хлопчика давно зламався і полагодити його не було можливості.

Підліток закликав евакуювати його з Часового Яру (скриншот)

Далі хлопця привезли у Дніпро, йому допомагають із документами для продовження освіти.

Правоохоронці зазначили, що евакуація з Часового Яру продовжується. Охочих виїхати з-під російських бомб дуже багато. Люди не витримують щоденних обстрілів.

"Тільки вчора було близько 20 прильотів. Маму і мене мало не вбило. Над головою полетіло 5 осколків, один мамі креслив по скроні", - розповіла місцева мешканка.

Підлітка евакуювали з Часового Яру (скриншот)