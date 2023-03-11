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"Прилетает все ближе": подросток призвал эвакуировать его из Донецкой области несмотря на отказ родных

Подросток попросил, чтобы его эвакуировали из Донецкой области (фото: коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

В Часовому Яру Бахмутского района Донецкой области 17-летний Никита попросил, чтобы его как можно скорее эвакуировали оттуда. В частности, там идут тяжелые бои ВСУ с оккупантами.

Об этом сообщает полиция Донецкой области в Facebook.

Родные ехать отказались

Парень жил с отцом и бабушкой, но они ехать отказались. Однако, они были не против, чтобы ребенок покинул родительский дом, который находится в зоне бесконечных обстрелов.

"Новая жизнь для 17-летнего Никиты. У Часовому Яру родители разрешили полицейским спасти ребенка. Парень сам попросил "Білих Ангелов" об эвакуации", - говорится в сообщении.

Подросток призвал эвакуировать его из Часового Яра (скриншот)

По словам парня, в городе было оставаться невозможно, ведь российские оккупанты постоянно все обстреливали.

"Что здесь делать? С каждым днем прилетает все ближе", - говорит Никита.

Мальчик окончил школу, но не мог продолжить учебу. Вскоре ему исполнится 18, и он хочет начать самостоятельную жизнь в более безопасном регионе Украины.

Где сейчас парень

Полицейские вывезли парня в "шелтер", а чтобы он всегда был на связи, подарили смартфон, потому что гаджет мальчика давно сломался и починить его не было возможности.

Подросток призвал эвакуировать его из Часового Яра (скриншот)

Дальше парня привезли в Днепр, ему помогают с документами для продолжения образования.

Правоохранители отметили, что эвакуация из Часового Яра продолжается. Желающих уехать из-под российских бомб очень много. Люди не выдерживают ежедневных обстрелов.

"Только вчера было около 20 прилетов. Маму и меня чуть не убило. Над головой полетело 5 осколков, один маме черкнул по виску", - рассказала местная жительница.

Подростка эвакуировали из Часового Яра (скриншот)

Ранее мы сообщали, что во время стрелкового боя полицейские эвакуировали последнего ребенка из Угледара.

Также мы писали, что из Авдеевки эвакуировали мальчика, несмотря на отказ опекунов.

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