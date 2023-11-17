Продавав неіснуючі машини для ЗСУ: у Харківській області затримали шахрая
У Харківській області затримали чоловіка, який "продавав" ЗСУ неіснуючі автомобілі. Шахрай встиг ошукати понад десяток військовослужбовців на понад мільйон гривень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Харківську міську прокуратуру.
Правоохоронці повідомляють, що мешканець міста Лозова з кримінальним минулим організував схему шахрайства в соціальних мережах.
Розуміючи попит на позашляховики серед бійців ЗСУ, зловмисник розміщував в інтернеті фейкові оголошення про продаж позашляховиків. Фактично ж автомобілів він не мав.
Натомість коли на оголошення шахрая відгукувались потенційні покупці, його спільник домовлявся з ними про деталі покупки та повідомляв про необхідність внесення передоплати. Однак, одразу після зарахування грошей на картку "продавець" переставав виходити на зв’язок.
Відомо, що наразі встановлено усього 13 потерпілих від дій шахрая. Усі вони - українські військовослужбовці. Загальна сума матеріальної шкоди складає майже 1,2 млн грн.
"Наразі чоловік перебуває під вартою. Обвинувальний акт стосовно нього розглядатимуть у Лозівському міськрайонному суді Харківської області. Тривають слідчі дії для встановлення особи спільника обвинуваченого", - підсумували в прокуратурі.
Шахрайство в Україні на тлі війни
Зазначимо, що з початку повномасштабної війни Росії проти України, активізувалися зловмисники, що організовують через соцмережі збори коштів, згодом привласнюючи переказане собі.
Напочатку жовтня в Україні викрили та ліквідували аналогічну шахрайську схему з продажу неіснуючих автомобілів для бійців ЗСУ.
Напередодні стало відомо про те, що в Одесі збирають гроші для тяжко пораненої дівчини, яка постраждала під час обстрілу 6 листопада. Насправді її не існує, а збір організували шахраї.
Також нещодавно столичні правоохоронці викрили двох чоловіків, які привласнили майже 700 тисяч гривень, призначені для лікування важкохворих дітей та військовослужбовців. Наразі обом фігурантам злочину оголошено підозру.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.