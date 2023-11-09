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Голову села у Київській області викрили на мільйонній схемі з закупками для ЗСУ

Київська область, Четвер 09 листопада 2023 11:14
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Голову села у Київській області викрили на мільйонній схемі з закупками для ЗСУ Фото: голову села у Київській області викрили на мільйонній схемі (npu.gov.ua)
Автор: Наталія Юрченко

Голова одного з сіл у Київській області причетний до злочинної схеми, пов'язаної з закупкою форми для військових. Посадовцю загрожує тюрма.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Національної поліції.

Слідство встановило, що наприкінці 2022 року одна з громад Обухівського району провела тендер на придбання спорядження для добровольців. Підрядник мав поставити зимове військове спорядження, що і було зроблено.

Проте після проведення експертизи встановили, що форма не відповідає технічним умовам. Постачання одягу було з порушенням умов та термінів договору. Поліція зазначає, що сума збитків, завданих державі, становить 2,5 млн гривень. Це 73% від загальної вартості проведеного тендеру.

Голові села оголосили підозру за ч. 2 ст. 364 (зловживання службовим становищем) ККУ. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Посадовцю загрожує від 3 до 6 років в'язниці з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, зі штрафом від 500 до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Нагадаємо, в Одесі викрили схему, завдяки якій депутати та їх родичі отримували "білі квитки".

Також ДБР викрило схему, до якої причетні військові. Зловмисники продавали в інтернеті одяг та амуніцію ЗСУ.

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