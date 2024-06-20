Прикрасять сад і проженуть бур'яни: 11 квітів, які принесуть користь ділянці

Чистець візантійський

Чистець візантійський (фото: Wikipedia)

Ця чудова ґрунтопокривна рослина з пухнастим сіро-зеленим листям, утворює такий товстий килим, що бур'яни не мають жодного шансу. До того ж чистець прикрашає навесні сад стриманими світло-сірі лавандовими квітами.

Мазус повзунковий

Мазус повзунковий (фото: Wikipedia)

Мазус повзунковий (Mazus reptans) - одна з найкращих ґрунтопокривних рослин, що пригнічує бур'яни. Серед зелене листя в середині весни з'являються трубчасті квіти ніжно-фіолетового кольору. Такі квіти створюють щільний килим, що майже не залишає місця для росту бур'янів.

Чебрець плазкий

Чебрець плазкий (фото: Wikipedia)

Плазкий або повзучий чебрець - вічнозелена рослина, що полюбляє м'яку зиму і рясно цвіте з початку до середини літа. Як випливає з назви, чебрець плазкий (Thymus serpyllum) буде розповзатися територією і не давати бур'янам проростати. Крім цього, він наповнить подвір'я приємним ароматом.

Флокс повзучий

Флокс повзучий (фото: Wikipedia)

Флокс повзучий (Phlox stolonifera) утворює щільну масу з зеленого листя, яке забарвлюється відтінками рожевих, фіолетових і білих зірчастих квіток. Квіти з'являються наприкінці зими або на початку весни і залишаються до кінця року.

Конюшина багряна

Конюшина багряна (фото: Wikipedia)

Багряна конюшина не залишає бур'янам місця і може рости на будь-яких ґрунтах - а також це чудова рослина, яка може покращити глинистий ґрунт. Це однорічна рослина, яка цвіте в середині весни, дає насіння і впадає у стан спокою до літа.

Горлянка повзуча

Горлянка повзуча (фото: Wikipedia)

Горлянка повзуча утворює щільний килимок, через який бур'янам важко пробитися. Цей вічнозелений покрив приваблює корисних комах лавандовими квітковими колосками, які контрастують з насиченим темним листям.

Існує багато різновидів горлянки, але краще вибрати один з менш агресивних видів, щоб вона не захопила весь сад.

Деревій

Деревій (фото: Wikipedia)

Якщо висадити його групами, деревій успішно витіснить бур'яни в саду. Ця багаторічна рослина має квіткові головки, які утворюють крихітні китиці квітів.

Деревій буває різних кольорів, включно з помаранчевим, жовтим і червоним - залежно від сорту.

Підмаренник запашний

Підмаренник запашний (фото: Wikipedia)

Підмаренник запашний або мар'янка пахуча - ще одна низькоросла рослина, яка може витіснити бур'яни. Підмаренник розростається корінням і утворює щільну масу, яка не пропускає багато світла на землю. А навесні на стеблах виростають парасольки білих квітів.

Клематис

Клематис (фото: Wikipedia)

Існує багато сортів клематисів, але клематис сапфірно-індиговий ідеально підходить для придушення бур'янів, адже він перетворюється на низькорослий чагарник та ідеально підходить для того, щоб розростатися по саду і пригнічувати бур'яни.

До того ж він має приголомшливі квіти, які наповнять сад барвами протягом усього літа.

Карекс

Карекс (фото: Wikipedia)

Карекс, який часто називають осокою, охоплює великий рід з більш ніж 2 000 видів рослин, які успішно пригнічують бур'яни. Зазвичай це багаторічні рослини, які полюбляють прохолоду і вологу місцевість.

Азалія

Азалії (фото: Wikipedia)

Азалії - квіти, що завдяки своєму ефектному цвітінню миттєво додають привабливості будь-якому саду. До того ж, висаджені масово, азалії створюють чудовий фон, затінюючи ґрунт, а їхнє густе листя пригнічує бур'яни.