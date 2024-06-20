Украсят сад и прогонят сорняки: 11 цветов, которые принесут пользу участку

Чистец византийский

Чистец византийский (фото: Wikipedia)

Это прекрасное почвопокровное растение с пушистыми серо-зелеными листьями, образует такой толстый ковер, что сорняки не имеют никакого шанса. К тому же чистец украшает весной сад сдержанными светло-серыми лавандовыми цветами.

Мазус ползучий

Мазус ползучий(фото: Wikipedia)

Мазус ползучий (Mazus reptans) - одно из лучших почвопокровных растений, подавляющее сорняки. Среди зеленых листьев в середине весны появляются трубчатые цветы нежно-фиолетового цвета. Такие цветы создают плотный ковер, который почти не оставляет места для роста сорняков.

Тимьян ползучий

Тимьян ползучий (фото: Wikipedia)

Ползучий чабрец - вечнозеленое растение, любящее мягкую зиму и обильно цветущее с начала до середины лета. Как следует из названия, чабрец ползучий (Thymus serpyllum) будет расползаться по территории и не давать сорнякам прорастать. Кроме этого, он наполнит двор приятным ароматом.

Флокс ползучий

Флокс ползучий (фото: Wikipedia)

Флокс ползучий (Phlox stolonifera) образует плотную массу из зеленых листьев, которые окрашиваются оттенками розовых, фиолетовых и белых звездчатых цветков. Цветы появляются в конце зимы или в начале весны и остаются до конца года.

Клевер багровый

Клевер багровый (фото: Wikipedia)

Багровый клевер не оставляет сорнякам места и может расти на любых почвах - а также это прекрасное растение, которое может улучшить глинистый грунт. Это однолетнее растение, которое цветет в середине весны, дает семена и впадает в состояние покоя до лета.

Живучка ползучая

Живучка ползучая (фото: Wikipedia)

Живучка ползучая образует плотный коврик, через который сорнякам трудно пробиться. Этот вечнозеленый покров привлекает полезных насекомых лавандовыми цветочными колосьями, которые контрастируют с насыщенными темными листьями.

Существует много разновидностей живучки, но лучше выбрать один из менее агрессивных видов, чтобы она не захватила весь сад.

Тысячелистник

Тысячелистник (фото: Wikipedia)

Если высадить его группами, тысячелистник успешно вытеснит сорняки в саду. Это многолетнее растение имеет цветочные головки, которые образуют крошечные кисти цветов.

Тысячелистник бывает разных цветов, включая оранжевый, желтый и красный - в зависимости от сорта.

Подмаренник душистый

Подмаренник душистый (фото: Wikipedia)

Подмаренник душистый - еще одно низкорослое растение, которое может вытеснить сорняки. Подмаренник разрастается корнями и образует плотную массу, не пропускающую много света на землю. А весной на стеблях вырастают зонтики белых цветов.

Клематис

Клематис (фото: Wikipedia)

Существует много сортов клематисов, но клематис сапфирно-индиговый идеально подходит для подавления сорняков, ведь он превращается в низкорослый кустарник и идеально подходит для того, чтобы разрастаться по саду и подавлять сорняки.

К тому же он имеет потрясающие цветы, которые наполнят сад красками на протяжении всего лета.

Карекс

Карекс (фото: Wikipedia)

Карекс, который часто называют осокой, охватывает большой род из более чем 2 000 видов растений, являющихся успешными подавителями сорняков. Обычно это многолетние растения, любящие прохладу и влажную местность.

Азалия

Азалии (фото: Wikipedia)

Азалии - цветы, благодаря своему эффектному цветению мгновенно придают привлекательности любому саду. К тому же, высаженные массово, азалии создают прекрасный фон, затеняя почву, а их густые листья угнетают сорняки.