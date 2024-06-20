Прикрасять сад і проженуть бур'яни: 11 квітів, які принесуть користь ділянці

Одна з найпоширеніших проблем в саду та городі - бур'яни. Ці непривабливі ґрунтові рослини забирають всі необхідні поживні речовини та воду і навіть можуть блокувати сонячне світло. Проте, якщо ви не хочете використовувати гербіциди або витрачати час на висмикування бур'янів, можна висадити деякі рослини, які, утворюючи зелений "килим", витісняють бур'ян.

Про це розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Martha Stewart .

Чистець візантійський

Чистець візантійський (фото: Wikipedia)

Ця чудова ґрунтопокривна рослина з пухнастим сіро-зеленим листям, утворює такий товстий килим, що бур'яни не мають жодного шансу. До того ж чистець прикрашає навесні сад стриманими світло-сірі лавандовими квітами.

Мазус повзунковий

Мазус повзунковий (фото: Wikipedia)

Мазус повзунковий (Mazus reptans) - одна з найкращих ґрунтопокривних рослин, що пригнічує бур'яни. Серед зелене листя в середині весни з'являються трубчасті квіти ніжно-фіолетового кольору. Такі квіти створюють щільний килим, що майже не залишає місця для росту бур'янів.

Чебрець плазкий

Чебрець плазкий (фото: Wikipedia)

Плазкий або повзучий чебрець - вічнозелена рослина, що полюбляє м'яку зиму і рясно цвіте з початку до середини літа. Як випливає з назви, чебрець плазкий (Thymus serpyllum) буде розповзатися територією і не давати бур'янам проростати. Крім цього, він наповнить подвір'я приємним ароматом.

Флокс повзучий

Флокс повзучий (фото: Wikipedia)

Флокс повзучий (Phlox stolonifera) утворює щільну масу з зеленого листя, яке забарвлюється відтінками рожевих, фіолетових і білих зірчастих квіток. Квіти з'являються наприкінці зими або на початку весни і залишаються до кінця року.

Конюшина багряна

Конюшина багряна (фото: Wikipedia)

Багряна конюшина не залишає бур'янам місця і може рости на будь-яких ґрунтах - а також це чудова рослина, яка може покращити глинистий ґрунт. Це однорічна рослина, яка цвіте в середині весни, дає насіння і впадає у стан спокою до літа.

Горлянка повзуча

Горлянка повзуча (фото: Wikipedia)

Горлянка повзуча утворює щільний килимок, через який бур'янам важко пробитися. Цей вічнозелений покрив приваблює корисних комах лавандовими квітковими колосками, які контрастують з насиченим темним листям.

Існує багато різновидів горлянки, але краще вибрати один з менш агресивних видів, щоб вона не захопила весь сад.

Деревій

Деревій (фото: Wikipedia)

Якщо висадити його групами, деревій успішно витіснить бур'яни в саду. Ця багаторічна рослина має квіткові головки, які утворюють крихітні китиці квітів.

Деревій буває різних кольорів, включно з помаранчевим, жовтим і червоним - залежно від сорту.

Підмаренник запашний

Підмаренник запашний (фото: Wikipedia)

Підмаренник запашний або мар'янка пахуча - ще одна низькоросла рослина, яка може витіснити бур'яни. Підмаренник розростається корінням і утворює щільну масу, яка не пропускає багато світла на землю. А навесні на стеблах виростають парасольки білих квітів.

Клематис

Клематис (фото: Wikipedia)

Існує багато сортів клематисів, але клематис сапфірно-індиговий ідеально підходить для придушення бур'янів, адже він перетворюється на низькорослий чагарник та ідеально підходить для того, щоб розростатися по саду і пригнічувати бур'яни.

До того ж він має приголомшливі квіти, які наповнять сад барвами протягом усього літа.

Карекс

Карекс (фото: Wikipedia)

Карекс, який часто називають осокою, охоплює великий рід з більш ніж 2 000 видів рослин, які успішно пригнічують бур'яни. Зазвичай це багаторічні рослини, які полюбляють прохолоду і вологу місцевість.

Азалія

Азалії (фото: Wikipedia)

Азалії - квіти, що завдяки своєму ефектному цвітінню миттєво додають привабливості будь-якому саду. До того ж, висаджені масово, азалії створюють чудовий фон, затінюючи ґрунт, а їхнє густе листя пригнічує бур'яни.