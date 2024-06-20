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Украсят сад и прогонят сорняки: 11 цветов, которые принесут пользу участку

Четверг 20 июня 2024 16:20
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Украсят сад и прогонят сорняки: 11 цветов, которые принесут пользу участку Какие растения уничтожают сорняки (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Людмила Рябухіна

Одна из самых распространенных проблем в саду и огороде - сорняки. Эти неприглядные почвенные растения забирают все необходимые питательные вещества и воду и даже могут блокировать солнечный свет. Однако, если вы не хотите использовать гербициды или тратить время на выдергивание сорняков, можно высадить некоторые растения, которые, образуя зеленый "ковер", вытесняют сорняк.

Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Martha Stewart.

Чистец византийский

Украсят сад и прогонят сорняки: 11 цветов, которые принесут пользу участку

Чистец византийский (фото: Wikipedia)

Это прекрасное почвопокровное растение с пушистыми серо-зелеными листьями, образует такой толстый ковер, что сорняки не имеют никакого шанса. К тому же чистец украшает весной сад сдержанными светло-серыми лавандовыми цветами.

Мазус ползучий

Украсят сад и прогонят сорняки: 11 цветов, которые принесут пользу участку

Мазус ползучий(фото: Wikipedia)

Мазус ползучий (Mazus reptans) - одно из лучших почвопокровных растений, подавляющее сорняки. Среди зеленых листьев в середине весны появляются трубчатые цветы нежно-фиолетового цвета. Такие цветы создают плотный ковер, который почти не оставляет места для роста сорняков.

Тимьян ползучий

Украсят сад и прогонят сорняки: 11 цветов, которые принесут пользу участку

Тимьян ползучий (фото: Wikipedia)

Ползучий чабрец - вечнозеленое растение, любящее мягкую зиму и обильно цветущее с начала до середины лета. Как следует из названия, чабрец ползучий (Thymus serpyllum) будет расползаться по территории и не давать сорнякам прорастать. Кроме этого, он наполнит двор приятным ароматом.

Флокс ползучий

Украсят сад и прогонят сорняки: 11 цветов, которые принесут пользу участку

Флокс ползучий (фото: Wikipedia)

Флокс ползучий (Phlox stolonifera) образует плотную массу из зеленых листьев, которые окрашиваются оттенками розовых, фиолетовых и белых звездчатых цветков. Цветы появляются в конце зимы или в начале весны и остаются до конца года.

Клевер багровый

Украсят сад и прогонят сорняки: 11 цветов, которые принесут пользу участку

Клевер багровый (фото: Wikipedia)

Багровый клевер не оставляет сорнякам места и может расти на любых почвах - а также это прекрасное растение, которое может улучшить глинистый грунт. Это однолетнее растение, которое цветет в середине весны, дает семена и впадает в состояние покоя до лета.

Живучка ползучая

Украсят сад и прогонят сорняки: 11 цветов, которые принесут пользу участку

Живучка ползучая (фото: Wikipedia)

Живучка ползучая образует плотный коврик, через который сорнякам трудно пробиться. Этот вечнозеленый покров привлекает полезных насекомых лавандовыми цветочными колосьями, которые контрастируют с насыщенными темными листьями.

Существует много разновидностей живучки, но лучше выбрать один из менее агрессивных видов, чтобы она не захватила весь сад.

Тысячелистник

Украсят сад и прогонят сорняки: 11 цветов, которые принесут пользу участку

Тысячелистник (фото: Wikipedia)

Если высадить его группами, тысячелистник успешно вытеснит сорняки в саду. Это многолетнее растение имеет цветочные головки, которые образуют крошечные кисти цветов.

Тысячелистник бывает разных цветов, включая оранжевый, желтый и красный - в зависимости от сорта.

Подмаренник душистый

Украсят сад и прогонят сорняки: 11 цветов, которые принесут пользу участку

Подмаренник душистый (фото: Wikipedia)

Подмаренник душистый - еще одно низкорослое растение, которое может вытеснить сорняки. Подмаренник разрастается корнями и образует плотную массу, не пропускающую много света на землю. А весной на стеблях вырастают зонтики белых цветов.

Клематис

Украсят сад и прогонят сорняки: 11 цветов, которые принесут пользу участку

Клематис (фото: Wikipedia)

Существует много сортов клематисов, но клематис сапфирно-индиговый идеально подходит для подавления сорняков, ведь он превращается в низкорослый кустарник и идеально подходит для того, чтобы разрастаться по саду и подавлять сорняки.

К тому же он имеет потрясающие цветы, которые наполнят сад красками на протяжении всего лета.

Карекс

Украсят сад и прогонят сорняки: 11 цветов, которые принесут пользу участку

Карекс (фото: Wikipedia)

Карекс, который часто называют осокой, охватывает большой род из более чем 2 000 видов растений, являющихся успешными подавителями сорняков. Обычно это многолетние растения, любящие прохладу и влажную местность.

Азалия

Украсят сад и прогонят сорняки: 11 цветов, которые принесут пользу участку

Азалии (фото: Wikipedia)

Азалии - цветы, благодаря своему эффектному цветению мгновенно придают привлекательности любому саду. К тому же, высаженные массово, азалии создают прекрасный фон, затеняя почву, а их густые листья угнетают сорняки.

Кстати, раньше мы писали о том, какие растения лучше отгоняют комаров.

Читайте также, какие растения улучшают качество почвы.

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