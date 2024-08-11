Як правильно повісити вдома картину, щоб не зіпсувати інтер'єр

У сучасному дизайні інтер'єру картини грають важливу роль, додаючи приміщенню індивідуальність, характер і глибину. Вони здатні створити атмосферу, виразити смак і стиль власника, а можуть, навпаки, зіпсувати усе враження від приміщення завдяки невдалому розташуванню або розміру. Чи знаєте ви, як правильно "вписати" картину в інтер'єр кімнати?

РБК-Україна (проект Styler) зробило докладний розбір, де саме повинна висіти у кімнаті картина та якою вона повинна бути, щоб стати ключовим елементом в інтер'єрі.

Основні принципи використання картин в інтер'єрі

Почніть з фокальної точки

Визначте фокальну точку в кімнаті, яка приверне увагу. Це може бути певний витвір мистецтва або конкретна зона приміщення. Відштовхуючись від фокальної точки, ви зможете створити цілісний вигляд і найкращим чином розмістити свою колекцію.

Враховуйте колірну схему

Вибираючи картини, звертайте увагу на кольорову гаму вашого інтер'єру. Картини можуть доповнювати або контрастувати з існуючою палітрою кольорів. Наприклад, у нейтральному інтер'єрі яскраві картини додадуть барв і інтересу до простору.

Враховуйте масштаб

Розмір картин має велике значення. Великі картини можуть стати яскравим акцентом, тоді як маленькі - додати інтерес і глибину. Важливо, щоб розмір картини відповідав пропорціям кімнати та меблів.

Змішуйте стилі

Поєднання різних стилів мистецтва може додати приміщенню інтересу та глибини. Наприклад, можна комбінувати сучасні та традиційні картини або різноманітні предмети, створюючи унікальний та еклектичний вигляд. Головне, щоб вибрані картини гармоніювали одна з одною.

Тематика картини

Тематика картин повинна відповідати загальній концепції інтер'єру. Наприклад, у спальні можна вибрати картини з пейзажами чи спокійними натюрмортами, а в офісі - картини, що відображають професійні інтереси.

Приклад того, як вдало "вписана" картину з рослиною у "зелений куточок" з живими квітами (фото: Freepik.com)

Розмір і композиція

Одним з важливих аспектів розміщення картин є правильний вибір розміру і композиції.

Картини можна розміщувати на стінах, полицях або навіть на столі чи підлозі. Враховуйте розмір та масштаб картин, а також загальний дизайн кімнати, щоб визначити найкраще місце для їх розміщення.

Освітлення допоможе підкреслити кольори та текстури картин, роблячи їх більш привабливими. Використовуйте акцентне освітлення для виділення конкретних картин і переконайтеся, що освітлення відповідає загальному дизайну кімнати.

Картини можуть додати завершальний акцент до кімнати, роблячи її більш привабливою. Вибирайте картини, що підходять до загального дизайну простору, щоб створити гармонійний та стильний інтер'єр.

Більш темному приміщенню пасують картини темних відтінків (фото: Freepik.com)

Як розташувати картину на стіні

Великі картини підходять для просторих приміщень або вільних стін, тоді як маленькі картини краще виглядатимуть в групах або як акценти на вузьких стінах чи в маленьких кутках.

Визначення правильної висоти для розміщення картин є важливим для гармонії інтер'єру. Зазвичай це приблизно 150-160 см від підлоги.

Уникайте прямого сонячного світла, щоб зберегти фарби, і не розміщуйте картини над нагрівальними приладами або у вологих місцях, щоб уникнути їх пошкодження.

Картина повинна висіти приблизно на рівні очей (фото: Freepik.com)