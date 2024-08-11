ua en ru
Вс, 11 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Как правильно повесить дома картину, чтобы не испортить интерьер

Воскресенье 11 августа 2024 16:03
UA EN RU
Как правильно повесить дома картину, чтобы не испортить интерьер Картину нужно правильно "вписать" в интерьер (фото: Freepik.com)
Автор: Феликс Коркин

В современном дизайне интерьера картины играют немаловажную роль, придавая помещению индивидуальность, характер и глубину. Они способны создать атмосферу, выразить вкус и стиль владельца, а могут, наоборот, испортить все впечатления от помещения благодаря неудачному расположению или размеру. Знаете ли вы, как правильно "вписать" картину в интерьер комнаты?

РБК-Украина (проект Styler) сделала подробный разбор, где должна висеть в комнате картина и какой она должна быть, чтобы стать ключевым элементом в интерьере.

Основные принципы использования картин в интерьере

Начните с фокальной точки

Определите фокальную точку, которая привлечет внимание в комнате. Это может быть определенное произведение искусства или конкретная зона помещения. Отталкиваясь от фокальной точки, вы сможете создать целостный вид и наилучшим образом разместить свою коллекцию.

Учитывайте цветовую схему

Выбирая картины, обращайте внимание на цветовую гамму вашего интерьера. Картины могут дополнять или контрастировать с существующей цветовой палитрой. К примеру, в нейтральном интерьере яркие картины добавят красок и интереса к пространству.

Учитывайте масштаб

Размер картин имеет огромное значение. Большие картины могут стать ярким акцентом, тогда как маленькие - добавить интерес и глубину. Важно, чтобы размер картины соответствовал пропорциям комнаты и мебели.

Смешивайте стили

Сочетание разных стилей искусства может придать помещению интереса и глубины. К примеру, можно комбинировать современные и традиционные картины или разнообразные предметы, создавая уникальный и эклектичный вид. Главное, чтобы выбранные картины гармонировали друг с другом.

Тема картины

Тематика картин должна соответствовать общей концепции интерьера. Например, в спальне можно выбрать картины с пейзажами или спокойными натюрмортами, а в офисе - картины, отражающие профессиональные интересы.

Как правильно повесить дома картину, чтобы не испортить интерьерПример того, как удачно "вписана" картина с растением в "зеленый уголок" с живыми цветами (фото: Freepik.com)

Размер и композиция

Одним из важнейших аспектов размещения картин является правильный выбор размера и композиции.

Картины можно размещать на стенах, полках или даже на столе или полу. Учитывайте размер и масштаб картин, а также общий дизайн комнаты, чтобы определить лучшее место для их размещения.

Освещение поможет подчеркнуть цвета и текстуры картин, делая их более привлекательными. Используйте акцентное освещение для выделения конкретных картин и убедитесь, что освещение соответствует общему дизайну комнаты.

Картины могут добавить завершающий акцент в комнату, делая ее более привлекательной. Выбирайте картины, подходящие к общему дизайну пространства для создания гармоничного и стильного интерьера.

Как правильно повесить дома картину, чтобы не испортить интерьерБолее темному помещению подходят картины темных оттенков (фото: Freepik.com)

Как расположить картину на стене

Большие картины подходят для просторных помещений или свободных стен, тогда как маленькие картины будут лучше смотреться в группах или как акценты на узких стенах или в маленьких углах.

Определение правильной высоты для размещения картин важно для гармонии интерьера. Обычно это примерно 150-160 см от пола.

Избегайте прямого солнечного света, чтобы сохранить краски, и не размещайте картины над нагревательными приборами или во влажных местах, чтобы избежать их повреждения.

Как правильно повесить дома картину, чтобы не испортить интерьерКартина должна висеть примерно на уровне глаз (фото: Freepik.com)

Ранее мы уже писали о критических ошибках в интерьере по фэн-шуй, которые навлекают в дом беду.

Читайте также, как научиться различать стили интерьера на примерах распространенных видов дизайна.

При написании материала использовались следующие источники: издания и сайты Homes and Gardens, House Beautiful, Mash Gallery.

Читайте РБК-Украина в Google News
Уборка дома Советы
NEWS
Не долетают и разваливаются в воздухе. Что известно о ракетах из КНДР, которыми РФ бомбит Украину
Не долетают и разваливаются в воздухе. Что известно о ракетах из КНДР, которыми РФ бомбит Украину