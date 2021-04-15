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Скованные влюбленные уже два месяца на цепи: пара сделала необычное признание

Автор: Анна Шиканова

Влюбленная пара Александр и Виктория в День святого Валентина сковала себя цепью в качестве эксперимента. Они уже два месяца неразлучны друг с другом и готовы провести так еще месяц, чтобы поставить Национальный рекорд Украины.

Как живет необычная пара и с какими трудностями им пришлось столкнуться, рассказали в сюжете ТСН.

Александр и Виктория прикованы друг к другу уже два месяца. В начале эксперимента им было очень сложно – пришлось учиться вместе одеваться, работать и везде находиться вместе. У Виктории от цепей были проблемы с кожей.

Сейчас влюбленные признаются, что находится рядом круглосуточно им становится все сложнее. Самое большое желание – сходить помыть руки отдельно друг от друга. Спасает только то, что за два месяца они научились слышать друг друга.

"Мы достигли того, что хотели. Мы стали более лояльны друг к другу. Все бытовые ссоры мы обсуждаем. А раньше такого не было", - рассказал Александр.

Оковы пара планирует снимать только через месяц. Именно такой срок они поставили себе в День святого Валентина, когда под присмотром представителя Национального реестра рекордов и произошла сварка рук. Снимать цепи они планируют торжественно.

Скованная пара влюбленных продержалась уже два месяца

Напомним, ранее мы писали о том, что скованные цепью влюбленные из Харькова уже жалуются на серьезные проблемы.

А также рассказывали о том, что у скованных цепью влюбленных началась паника из-за здоровья.

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Новости Украины рекордэкспериментвлюбленные
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