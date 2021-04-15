Скуті закохані вже два місяці на ланцюгу: пара зробила незвичайне зізнання

Олександр і Вікторія прикуті один до одного вже два місяці. На початку експерименту їм було дуже складно – довелося вчитися разом одягатися, працювати та скрізь перебувати разом. У Вікторії від ланцюгів були проблеми зі шкірою.

Зараз закохані зізнаються, що знаходиться поруч цілодобово їм стає все складніше. Найбільше бажання – піти помити руки окремо один від одного. Рятує тільки те, що за два місяці вони навчилися чути одне одного.

"Ми досягли того, що хотіли. Ми стали більш лояльні один до одного. Всі побутові сварки ми обговорюємо. А раніше такого не було", - розповів Олександр.

Кайдани пара планує знімати тільки через місяць. Саме такий термін вони поставили собі в День святого Валентина, коли під наглядом представника Національного реєстру рекордів і сталася зварка рук. Знімати ланцюга вони планують урочисто.

Скована пара закоханих протрималася вже два місяці