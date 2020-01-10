ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Приковали наручниками к кровати: в отеле Москвы нашли тело мертвой украинки

STYLERПроисшествия    10.01.2020 - 09:37
Приковали наручниками к кровати: в отеле Москвы нашли тело мертвой украинки
Смерть украинки в Москве (коллаж РБК-Украина)

В гостинице в центре Москвы было найдено тело 27-летней гражданки Украины

В центре Москвы работники отеля нашли тело мертвой украинки Юлии Бучевской, которая была прикована наручниками к спинке кровати. Трагедия произошла накануне Нового года, однако о произошедшем стало известно только сейчас. Об этом сообщает Telegram-канал "112".

Накануне девушка на сутки оформила себе гостиничный номер. Сейчас специалисты выясняют причину ее смерти. По предварительной информации, внешних следов насильственной смерти не обнаружено.

Кроме того, по информации в социальных сетях, рядом с телом погибшей силовики нашли пакет с остатками неизвестного белого вещества.

Как рассказали местным СМИ сотрудники отеля, номер был снят на имя девушки. По заявлениям в социальных сетях, все время в номере девушка провела одна.

Приковали наручниками к кровати: в отеле Москвы нашли тело мертвой украинки

Юлия Бучевская (фото: apostrophe.ua)

Напомним, что ранее в России известная певица найдена мертвой в квартире мамы. В Москве нашли мертвой в квартире солистку рок-группы "Маневры" Надиру Садыкову. Также с певицей умерла ее мать. Тела женщин находились в ванной комнате, а дверь была закрыта. Полицейских в квартиру вызвали соседи, так как услышали неприятный запах на лестничной клетке. Когда копы приехали на место - они обнаружили тела, которые уже начали разлагаться. Доступ в ванную был закрыт.

Полиция пока не дает никаких комментариев и начато расследование по этому делу. Не исключено, что тела погибших могли пролежать в квартире несколько месяцев, так как Надира Садыкова заходила в социальные сети последний раз 2 августа 2019 года.

Убийство 11-летней Даши Лукьяненко: в деле неожиданный поворот Убийство пропавших девушек в Киеве: всплыли неожиданные подробности о подозреваемом
Новости Украины преступления
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь