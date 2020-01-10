Приковали наручниками к кровати: в отеле Москвы нашли тело мертвой украинки

Смерть украинки в Москве (коллаж РБК-Украина)

В гостинице в центре Москвы было найдено тело 27-летней гражданки Украины

В центре Москвы работники отеля нашли тело мертвой украинки Юлии Бучевской, которая была прикована наручниками к спинке кровати. Трагедия произошла накануне Нового года, однако о произошедшем стало известно только сейчас. Об этом сообщает Telegram-канал "112".

Накануне девушка на сутки оформила себе гостиничный номер. Сейчас специалисты выясняют причину ее смерти. По предварительной информации, внешних следов насильственной смерти не обнаружено.

Кроме того, по информации в социальных сетях, рядом с телом погибшей силовики нашли пакет с остатками неизвестного белого вещества.

Как рассказали местным СМИ сотрудники отеля, номер был снят на имя девушки. По заявлениям в социальных сетях, все время в номере девушка провела одна.

Юлия Бучевская (фото: apostrophe.ua)

Напомним, что ранее в России известная певица найдена мертвой в квартире мамы. В Москве нашли мертвой в квартире солистку рок-группы "Маневры" Надиру Садыкову. Также с певицей умерла ее мать. Тела женщин находились в ванной комнате, а дверь была закрыта. Полицейских в квартиру вызвали соседи, так как услышали неприятный запах на лестничной клетке. Когда копы приехали на место - они обнаружили тела, которые уже начали разлагаться. Доступ в ванную был закрыт.

Полиция пока не дает никаких комментариев и начато расследование по этому делу. Не исключено, что тела погибших могли пролежать в квартире несколько месяцев, так как Надира Садыкова заходила в социальные сети последний раз 2 августа 2019 года.