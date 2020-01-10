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Прикували наручниками до ліжка: в готелі Москви знайшли тіло мертвої українки

STYLERПодії    10.01.2020 - 09:37
Прикували наручниками до ліжка: в готелі Москви знайшли тіло мертвої українки
Смерть українки у Москві (колаж РБК-Україна)

У готелі в центрі Москви було знайдено тіло 27-річної громадянки України

У центрі Москви працівники готелю знайшли тіло мертвої українки Юлії Бучевської, яка була прикута наручниками до спинки ліжка. Трагедія сталася напередодні Нового року, проте про подію стало відомо тільки зараз. Про це повідомляє Telegram-канал "112".

Напередодні дівчина на добу оформила собі готельний номер. Зараз фахівці з'ясовують причину її смерті. За попередньою інформацією, зовнішніх слідів насильницької смерті не виявлено.

Крім того, за інформацією у соціальних мережах, поруч з тілом загиблої силовики знайшли пакет із залишками невідомої білої речовини.

Як розповіли місцевим ЗМІ співробітники готелю, номер був знятий на ім'я дівчини. За заявами в соціальних мережах, весь час в кімнаті дівчина провела сама.

Прикували наручниками до ліжка: в готелі Москви знайшли тіло мертвої українки

Юлія Бучевская (фото: apostrophe.ua)

Нагадаємо, що раніше у Росії відома співачка знайдена мертвою у квартирі мами. У Москві знайшли мертвою в квартирі солістку рок-групи "Маневри" Надіру Садикову. Також з співачкою померла її мати. Тіла жінок перебували у ванній кімнаті, а двері були зачинені. Поліцейських в квартиру викликали сусіди, так як почули неприємний запах на сходовій клітці. Коли копи приїхали на місце, вони виявили тіла, які вже почали розкладатися. Доступ у ванну був закритий.

Поліція поки не дає жодних коментарів і розпочато розслідування по цій справі. Не виключено, що тіла загиблих могли пролежати в квартирі кілька місяців, так як Надіра Садикова заходила в соціальні мережі останній раз 2 серпня 2019 року.

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