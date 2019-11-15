В России известная певица найдена мертвой в квартире мамы

В Москве нашли мертвую солистку рок-группы (Коллаж РБК-Украина)

В Москве полиция обнаружила в в квартире мертвую солистку рок-группы и ее маму

В Москве нашли мертвой в квартире солистку рок-группы "Маневры" Надиру Садыкову. Также с певицей умерла ее мать. Тела женщин находились в ванной комнате, а дверь была закрыта. Об этом сообщает одно из новостных агентств РФ.

Надире Садыковой было 44 года, а ее матери - 67 лет. Как отмечает издание, полицейских в квартиру вызвали соседи, так как услышали неприятный запах на лестничной клетке. Когда копы приехали на место - они обнаружили тела, которые уже начали разлагаться. Доступ в ванную был закрыт. Дверь в жилище была закрыта изнутри.

Надира Садыкова найдена мертвой в Москве (фото: mk.ru)

Полиция пока не дает никаких комментариев и начато расследование по этому делу. Не исключено, что тела погибших могли пролежать в квартире несколько месяцев, так как Надира Садыкова заходила в социальную сеть "ВКонтакте" 2 августа 2019 года.

Отметим, что заявление об исчезновении и пропаже матери Надиры сделал дядя артистки - 70-летний Н. Садыков. Он последний раз видел свою сестру в апреле этого года. По словам соседей, они видели мать и дочь в июле.

Напомним, что группа "Маневры" была основана Надирой и Вано. Они начинали с поп-музыки, потом перешли на близкий к року стиль. Они выступали на эпизодических эфирах на Нашем Радио. Группа распалась в 2014 году.

Рок-группа "Маневры" - ЛЕТИ! (YouTube)