За прикладом Брітні Спірс. Меган Фокс описала свій викидень у новій збірці віршів

Меган Фокс презентувала збірку віршів під назвою “Красиві хлопці отруйні”, де описала багато етапів свого життя. Вона називає це можливістю більше не мовчати і розповідає у римах свої страждання.
Про те, які саме ситуації зі свого життя Меган пише у збірці, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на People.
Американська акторка презентувала свою збірку віршів, де змогла розповісти всі таємниці, які тримала в собі протягом всього життя.
"Ці вірші були написані в спробі викорінити хворобу, яка зародилася в мені через моє мовчання. Я провела усе своє життя, зберігаючи таємниці людей, моє тіло болить від тягаря їхніх гріхів. Моя свобода живе на цих сторінках, і я сподіваюсь, що мої слова можуть надихнути інших повернути своє щастя та свою ідентичність, використовуючи свій голос, щоб висвітлити те, що було поховано, але не забуто, у темряві", - каже про свою збірку Фокс.
Книга "Красиві хлопці отруйні" - це досить потужний дебют однієї з найвідоміших жінок нашого часу. Це демонструє її сміливість та чесність перед собою та світом.
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Для багатодітної матері, це не просто книга, це, скоріш крик її душі. Адже в кількох рядках вона розповідає про те, як переживала викидень своєї дитини.
Фокс пише про ультразвукове дослідження дівчинки на 10-му тижні вагітності та про один жахливий день.
"Я хочу тримати твою руку, чути твій сміх, але зараз я повинна сказати до побачення", - пише жінка
Інший рядок свідчить про те, що Меган пройшла крізь хірургічне втручання для чистки організму після викидня.
"Я відчуваю, як вони виривають тебе з мого нутра", - пише авторка.
Певно, ці рядки далися зірці дуже важко, адже вона хотіла стати мамою дівчинки. І для жінки врата дитини - це завжди рівно смерті.
Проте Фокс є мамою 11-річного Ноа Шеннона, 9-річного Бодхі Ренсома та 7-річної Джорні Рівер.
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