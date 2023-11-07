По примеру Бритни Спирс. Меган Фокс описала свой выкидыш в новом сборнике стихов

Меган Фокс выпустила сборник стихов

Американская актриса представила свой сборник стихов, где смогла рассказать все тайны, которые держала в себе всю жизнь.

"Эти стихи были написаны в попытке искоренить болезнь, которая зародилась во мне из-за моего молчания. Я провела всю свою жизнь, сохраняя тайны людей, мое тело болит от тяжести их грехов. Моя свобода живет на этих страницах, и я надеюсь, что мои слова могут вдохновить других вернуть свое счастье и свою идентичность, используя свой голос, чтобы осветить то, что было похоронено, но не забыто в темноте", - говорит о своем сборнике Фокс.

Книга "Красивые парни ядовиты" - это достаточно мощный дебют одной из самых известных женщин нашего времени. Это демонстрирует ее смелость и честность перед собой и миром.

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Меган Фокс рассказала о выкидыше

Для многодетной матери, это не просто книга, это скорее крик ее души. Ведь в нескольких строках она рассказывает о том, как переживала выкидыш своего ребенка.

Фокс пишет об ультразвуковом исследовании девочки на 10-й неделе беременности и об одном ужасном дне.

"Я хочу держать твою руку, слышать твой смех, но сейчас я должна сказать до свидания", - пишет женщина

Другая строка свидетельствует о том, что Меган прошла через хирургическое вмешательство для чистки организма после выкидыша.

"Я чувствую, как они вырывают тебя из моего нутра", - пишет автор.

Видимо, эти строки дались звезде очень тяжело, ведь она хотела стать мамой девочки. И для женщины урата ребенка - это всегда равно смерти.

Однако Фокс является мамой 11-летнего Ноа Шеннона, 9-летнего Бодхи Ренсома и 7-летней Джорни Ривер.