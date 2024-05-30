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Приклад писемності часів Княжої Русі: українські вчені показали унікальну історичну чашу

Четвер 30 травня 2024 07:16
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Приклад писемності часів Княжої Русі: українські вчені показали унікальну історичну чашу Археологи показали чашу часів Княжої Русі з прикладом писемності (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Зустріти кириличні написи на предметах часів Княжої Русі дуже важко і в колекціях українських музеїв таких речей зовсім небагато, точніше - одиниці. Найбільш відомі з них - написи на срібних монетах часів князя Володимира Великого кінця 10 - початку 11 століття. Але у колекції є один цікавий предмет, який раніше не демонстрували.

На якому предметі можна побачити приклади писемності часів Княжої Русі, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на допис Скарбниці Національного музею історії України в Facebook.

За словами археологів, напис на піддоні срібної чаші 11-12 століття, яка була знайдена під час будівельних робіт у Чернігові ще у 1957 році, дуже цікавий. Зараз ця чаша знаходиться у Скарбниці Національного музею історії України.

Чаша має оригінальну форму, яку визначають дванадцяти опуклих сегментів з карбованими та гравірованими зображеннями воїнів-вершників, тварин та птахів. У позолоченому медальйоні на дні чаші зображено сцену з юнаком, який грає на арфі, та дівчиною, що сидить поряд.

За словами науковців, це імовірно зображення біблійного царя Давида-Псалмоспівця та алегоричної фігури Мелодії.

На зовнішній стороні піддона гострим предметом нанесено з одного боку щонайменше 10 ліній, а з протилежного - ім'я NAYMЪ.

Ким був Наум - боярином, воєводою чи священником - невідомо. Це ім'я старозавітного пророка не було популярним у Давній Русі. Але ще з тих часів українці вшановували такого пророка як Наума Грамотника, і вважали його покровителем знань, розуму та доброчесності.

Вчені нагадують, що мова - це душа кожної нації, її найціннішій скарб, що проникає усюди й дає можливість людині пізнати світ. А писемність дозволяє спілкуватися з людьми інших культур та інших часів, засвоювати збережений досвід людства і вічні духовні цінності, передаючи їх з покоління в покоління.

Приклад писемності часів Княжої Русі: українські вчені показали унікальну історичну чашуПриклад писемності часів Княжої Русі: українські вчені показали унікальну історичну чашу

Срібна чаша часів Княжої Русі (фото: Скарбниця Національного музею історії України)

Раніше ми писали про те, що археологи знайшли 300-річний скарб легендарного польського афериста, якого вважали вигадкою.

А ще розповідали про те, які п'ять найкращих замків в Україні варто побачити цього літа.

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