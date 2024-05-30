Пример письменности времен Княжеской Руси: украинские ученые показали уникальную историческую чашу

Встретить кириллические надписи на предметах времен Княжеской Руси очень тяжело и в коллекциях украинских музеев таких вещей совсем немного, точнее - единицы. Наиболее известные из них - надписи на серебряных монетах времен князя Владимира Великого конца 10 - начала 11 века. Но у коллекции есть один интересный предмет, который раньше не демонстрировали.

На каком предмете можно увидеть примеры письменности времен Княжеской Руси, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сообщение Сокровищницы Национального музея истории Украины в Facebook.

По словам археологов, надпись на поддоне серебряной чаши 11-12 века, которая была найдена во время строительных работ в Чернигове еще в 1957 году, очень интересна. Сейчас эта чаша находится в Сокровищнице Национального музея истории Украины.

Чаша имеет оригинальную форму, которую определяют двенадцати выпуклых сегментов с чеканными и гравированными изображениями воинов-всадников, животных и птиц. В позолоченном медальоне на дне чаши изображена сцена с юношей, играющим на арфе, и сидящей рядом девушкой.

По словам ученых, это, вероятно, изображение библейского царя Давида-Псалмопевца и аллегорической фигуры Мелодии.

На внешней стороне поддона острым предметом нанесено с одной стороны не менее 10 линий, а с противоположной - имя NAYMЪ.

Кем был Наум – боярином, воеводой или священником - неизвестно. Это имя ветхозаветного пророка не было популярно в Древней Руси. Но еще с тех пор украинцы чествовали такого пророка как Наума Грамотника, и считали его покровителем знаний, ума и добродетели.

Ученые напоминают, что язык - это душа каждой нации, ее самое ценное сокровище, проникающее всюду и дающее возможность человеку познать мир. А письменность позволяет общаться с людьми других культур и других времен, усваивать сохраненный опыт человечества и вечные духовные ценности, передавая их из поколения в поколение.

Серебряная чаша времен Княжеской Руси (фото: Сокровищница Национального музея истории Украины)