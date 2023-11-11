На Прикарпатті дві пенсіонерки купили дрони-камікадзе для ЗСУ. Деталі історії, що вражає (фото)

Пенсіонерки купили дрони - що відомо про жінок

Придбати "пташки" для ЗСУ вирішили мешканка Рожнятова Людмила Скубрієва та її тітка з Києва - Галина Гіль. Жінки хотіли зробити свій вклад у перемогу. Тому вони почали відкладати гроші з пенсій.

Брат мешканки Рожнятова захищав Україну на фронті, але отримав поранення та став обмежено-придатним, адже у його тілі досі залишаються уламки. Саме із ним радилася Скубрієва, коли разом з тіткою збирала гроші.

Пенсіонерки назбирали гроші та купили дрони (фото: gk-press.if.ua)

Як жінки придбали дрони

Коли пенсіонерки накопичили майже по 20 тисяч гривень кожна, вони звернулися до голови Рожнятівської громади. Жінки просили, аби їм допомогли купити дрони. Координаційний штаб громади додав до грошей пенсіонерок 7 тисяч 500 гривень та замовив "пташок".

Потім дрони доставили у Рожнятів, а звідти їх відправили до 10 ОГШБ "Едельвейс".

"Хтось воює на фронті, а ми повинні бути надійним тилом для військових в тилу. Вірю, що ці дрони допоможуть зберегти життя нашим хлопцям і зможуть нищити техніку ворога", - розповіла одна з пенсіонерок.