На Прикарпатті дві пенсіонерки купили дрони-камікадзе для ЗСУ. Деталі історії, що вражає (фото)

На Прикарпатті дві пенсіонерки купили для військових дрони-камікадзе. Жінки збирали гроші та хотіли допомогти ЗСУ, адже вважають, що мають бути "надійним тилом" для захисників.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на видання "Галицький кореспондент".
Придбати "пташки" для ЗСУ вирішили мешканка Рожнятова Людмила Скубрієва та її тітка з Києва - Галина Гіль. Жінки хотіли зробити свій вклад у перемогу. Тому вони почали відкладати гроші з пенсій.
Брат мешканки Рожнятова захищав Україну на фронті, але отримав поранення та став обмежено-придатним, адже у його тілі досі залишаються уламки. Саме із ним радилася Скубрієва, коли разом з тіткою збирала гроші.
Пенсіонерки назбирали гроші та купили дрони (фото: gk-press.if.ua)
Коли пенсіонерки накопичили майже по 20 тисяч гривень кожна, вони звернулися до голови Рожнятівської громади. Жінки просили, аби їм допомогли купити дрони. Координаційний штаб громади додав до грошей пенсіонерок 7 тисяч 500 гривень та замовив "пташок".
Потім дрони доставили у Рожнятів, а звідти їх відправили до 10 ОГШБ "Едельвейс".
"Хтось воює на фронті, а ми повинні бути надійним тилом для військових в тилу. Вірю, що ці дрони допоможуть зберегти життя нашим хлопцям і зможуть нищити техніку ворога", - розповіла одна з пенсіонерок.
Раніше ми вже розповідали, що Світоліна і Жадан зустрілися з українськими воїнами.
Також нещодавно стало відомо, що у старовинній церкві під Львовом знайшли криївку УПА.