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На Прикарпатье две пенсионерки купили дроны-камикадзе для ВСУ. Детали впечатляющей истории (фото)

Пенсионерки сделали свой вклад в победу (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Полина Иваненко

На Прикарпатье две пенсионерки купили для военных дроны-камикадзе. Женщины собирали деньги и хотели помочь ВСУ, потому что считают, что должны быть "надежным тылом" для защитников.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на издание "Галицкий корреспондент".

Пенсионерки купили дроны - что известно о женщинах

Приобрести "птички" для ВСУ решили жительница Рожнятова Людмила Скубриева и ее тетя из Киева - Галина Гиль. Женщины хотели внести свой вклад в победу. Потому они начали откладывать деньги с пенсий.

Брат жительницы Рожнятова защищал Украину на фронте, но получил ранения и стал ограниченно-пригодным, ведь в его теле до сих пор остаются обломки. Именно с ним советовалась Скубриева, когда вместе с тетей собирала деньги.

Пенсионерки собрали деньги и купили дроны (фото: gk-press.if.ua)

Как женщины приобрели дроны

Когда пенсионерки накопили почти по 20 тысяч гривен каждая, они обратились к председателю Рожнятовской общины. Женщины просили, чтобы им помогли купить дроны. Координационный штаб общины добавил к деньгам пенсионерок 7 тысяч 500 гривен и заказал "птичек".

Затем дроны доставили в Рожнятов, а оттуда их отправили в 10 ОГШБ "Эдельвейс".

"Кто-то воюет на фронте, а мы должны быть надежным тылом для военных в тылу. Верю, что эти дроны помогут сохранить жизнь нашим ребятам и смогут уничтожать технику врага", - рассказала одна из пенсионерок.

Ранее мы уже рассказывали, что Свитолина и Жадан встретились с украинскими воинами.

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