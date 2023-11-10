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"Визвольна боротьба триває". Світоліна і Жадан зустрілися з українськими воїнами (фото)

П'ятниця 10 листопада 2023 17:10
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"Визвольна боротьба триває". Світоліна і Жадан зустрілися з українськими воїнами (фото) Еліна Світоліна і Сергій Жадан з українськими воїнами (фото: instagram.com/elisvitolina)
Автор: Іванна Пашкевич

Лідерка українського тенісу Еліна Світоліна разом з письменником Сергієм Жаданом зустрілися з добровольчим підрозділом "Хартія", який входить до складу Національної гвардії. Зірки привезли чергову партію волонтерської допомоги - розвідувальні дрони.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram спортсменки.

Світоліна і Жадан привезли дрони для бригади НГУ “Хартія”

Перша ракетка України опублікувала фотозвіт з Харкова і розповіла, що з перших днів підтримує підрозділ "Хартія".

&quot;Визвольна боротьба триває&quot;. Світоліна і Жадан зустрілися з українськими воїнами (фото)&quot;Визвольна боротьба триває&quot;. Світоліна і Жадан зустрілися з українськими воїнами (фото)

Еліна Світоліна і Сергій Жадан з українськими воїнами (фото: instagram.com/elisvitolina)

“Від перших днів повномасштабної війни я підтримую добровольчий підрозділ “Хартія”, який був заснований патріотами Харкова, а тепер є потужною бригадою у складі Національної гвардії України. Для мене велика честь особисто подякувати героям. Наші найкращі хлопці та дівчата, низький уклін вам. Визвольна боротьба триває, і я закликаю всіх не зупинятися та підтримувати тих, хто нас захищає! Тільки разом ми зможемо перемогти. Слава Україні” - написала Світоліна у своєму блозі.

&quot;Визвольна боротьба триває&quot;. Світоліна і Жадан зустрілися з українськими воїнами (фото)

Еліна Світоліна і Сергій Жадан з українськими воїнами (фото: instagram.com/elisvitolina)

Нагадаємо, раніше тенісистка завітала до Ірпеня, де за її підтримки відновлюється будівля ЖК “Мюнхгаузен”, яка була пошкоджена під час російської окупації.

Усього для відновлення будинку зібрали 127 тисяч доларів, 20 тисяч із яких пожертвувала сама спортсменка, а ще 80 тисяч доларів виділила заснована в Україні компанія “Grammarly”. До збору долучилися благодійники з різних куточків світу.

Повністю відновити будинок планують у травні 2024.

&quot;Визвольна боротьба триває&quot;. Світоліна і Жадан зустрілися з українськими воїнами (фото)

Еліна Світоліна в Ірпені (фото: t.me/Kravchuk_Andriy_Irpin)

Нагадаємо, нещодавно Тавр назвав Фаріон "людиною з деменцією" та пояснив, чому "Азовці" спілкуються російською мовою.

Раніше також ми розповідали, що донька актора-путініста відмовилася від по батькові і позбулася російського громадянства.

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Элина Свитолина Війна в Україні Сергей Жадан