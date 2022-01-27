На Прикарпатье жителей села терроризирует лев, который сбегает от хозяина (видео)

Пока он был маленький и просто рычал за забором - все молчали. Но когда хищник начал убегать от хозяина, и зверя видели на поле, на заправке и возле местного кафе, то люди стали паниковать.

Местные жители боятся за жизнь своих детей. При этом хозяин животного, его выгуливает просто, держа на обычном поводке. Животное мужчина держит на старом складе, и время от времени выгуливает его.

Люди боятся, что однажды хозяин не удержит 160 килограммовое животное и лев побежит по селу. Жители села уже вызывали и участкового, и полицию, но это ничего не дало.

Владелец Льва Андрей Сидорук говорит, что никогда не было такого, что лев от него сбегал и сам гулял. При этом в соцсетях он хвастается тем, что с хищником гуляет среди людей.

Мужчина рассказал, что лев абсолютно не опасен и он с ним ездит в обычной машине на заднем сидении. Он также показал клетку, где живет лев - она оснащена электрической защитой.

Сидорук признался, что выкупил его в Киевской области, еще совсем маленьким, чтобы спасти от гибели. Он также заявил, что на хищника имеет документ, но показал ветеринарный паспорт.

Зоозащитники говорят, что без соответствующих условий законодательство запрещает держать хищное животное. В данном случае они считают - это жестокое обращение с животным, и настаивают, чтобы его отдали в реабилитационный центр диких животных. А дальше передали в специальные заповедники Африки.

На Прикарпатье жители села бояться выходить из дома из-за льва (видео: YouTube)