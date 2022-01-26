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В Киеве ищут хозяев добермана, которого сбила машина: животное в критическом состоянии

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Киев, Среда 26 января 2022 16:44
В Киеве ищут хозяев добермана, которого сбила машина: животное в критическом состоянии Ищут владельцев добермана, которого сбила машина (коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

В Киеве ищут хозяев маленького добермана, которого сбила машина. Отмечается, что животное сейчас находится в критическом состоянии.

Об этом говорится в группе "Зверополис" в Facebook.

Так, собака находится в центре на Героев Сталинграда, 26А.

Животное попало в центр на Героев Сталинграда в понедельник, 24 января, примерно в 21:00. Собаке около 5-7 месяцев, есть чип, но к сожалению животное не зарегистрировано.

"Малыш потерялся и, ища владельцев, выбежал на проезжую часть. Он бежал по дороге рядом с "Сильпо" (проспект Героев Сталинграда, 49). Там его ожидало следующее несчастье — его сбила машина (возможно даже не одна)", - говорится в заметке.

Поэтому волонтеры разыскивают владельцев животного, ведь он находится в критическом состоянии.

В Киеве ищут хозяев добермана, которого сбила машина: животное в критическом состоянии

В Киеве ищут хозяев добермана, которого сбила машина: животное в критическом состоянииВ Киеве ищут хозяев добермана, которого сбила машина: животное в критическом состоянииВ Киеве ищут хозяев добермана, которого сбила машина: животное в критическом состоянии

В Киеве ищут хозяев маленького добермана (facebook.com/zveropolis.kiev)

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