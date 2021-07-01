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На Прикарпатье произошло эпичное ДТП с участием обычного и железного коней

Автор: Роман Мирончук

В Яремче Ивано-Франковской области группа мотоциклистов ехала по дороге, и в один момент один из них врезался в того, кто был спереди. После чего он упал, а его железный конь начал скользить по дороге и сбил с ног лошадь, которую вел мужчина возле края дороги.

Видео инцидента опубликовал Telegram-канал "Харьков Life".

"Мотоциклист решил пойти на обгон и врезался в другого мотоциклиста. Виновник аварии упал, а его транспорт пролетел дальше и сбил лошадь с ног. Водитель сломал нижнюю конечность, зато конь отделался легким испугом и продолжил свой путь", - говорится в сообщении.

Пользователи сети прокомментировали этот инцидент.

  • Слава богу с конем все нормально;
  • Теперь у лошадки стресс;
  • Потому что нечего гонять;
  • Мотоциклистам частенько на все наплевать. В итоге они получают по заслугам за это или страдают посторонние.

Напомним, в Виннице пьяная женщина за рулем внедорожника сбила 13-летнего мальчика, который шел по тротуару в школу. Парня выписали из больницы, но его ждут три операции. Виновница ДТП вышла на свободу под залог.

Мы также писали о том, что под Херсоном спасатель устроил смертельное ДТП. Он вылетел на встречную полосу и протаранил авто. В результате аварии водитель легковушки погиб на месте.

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ДТПИвано-Франковская область