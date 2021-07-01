На Прикарпатті відбулась епічна ДТП за участю звичайного і залізного коней
В Яремче Івано-Франківській області група мотоциклістів їхала дорогою, і в один момент один з них врізався в того, хто був попереду. Після чого він впав, а його залізний кінь почав ковзати по дорозі і збив з ніг коня, якого вів чоловік біля краю дороги.
Відео інциденту опублікував Telegram-канал "Харків Life".
"Мотоцикліст вирішив піти на обгін і врізався в іншого мотоцикліста. Винуватець аварії впав, а його транспорт пролетів далі і збив коня з ніг. Водій зламав нижню кінцівку, зате кінь відбувся легким переляком і продовжив свій шлях", - йдеться в повідомленні.
Користувачі мережі прокоментували цей інцидент.
- Слава богу з конем все нормально;
- Тепер у конячки стрес;
- Тому що нічого ганяти;
- Мотоциклістам частенько на все наплювати. У підсумку вони отримують по заслугах за це або страждають сторонні.
Нагадаємо, у Вінниці п'яна жінка за кермом позашляховика збила 13-річного хлопчика, який йшов по тротуару в школу. Хлопця виписали з лікарні, але його чекають три операції. Винуватиця ДТП вийшла на свободу під заставу.
Ми також писали про те, що під Херсоном рятувальник влаштував смертельну ДТП. Він вилетів на зустрічну смугу і протаранив авто. В результаті аварії водій легковика загинув на місці.