На Прикарпаття обрушилася пилова буря: відео стихії

Прикарпаття накрила пилова буря (колаж: РБК-Україна)

Прикарпаттям пронеслась пилова буря, яка стала причиною аварії

Прикарпаття накрила пилова буря у вівторок, 12 травня. Біля Коломиї Івано-Франківської області потужний вітер здійняв з полів пил, в результаті чого видимість на дорозі серйозно погіршилася і сталося ДТП.

Очевидець бурі Віталій Фещук зняв відео, в якому показав, як погіршилась видимість на дорозі через стихію. Також на його відео видно, як зіткнулися два легкових автомобіля.

Відео пилової бурі опублікувала районна газета "Край" на своїй сторінці в Facebook.

До уваги водіїв! Непроста ситуація саме в ці хвилини на шляху до Коломиї. Згадується нещодавня пілова буря в Києві.... Опубліковано Газета "Край" Понеділок, 11 травня 2020 р.

Прикарпаття накрила пилова буря (відео: facebook.com/krayonline)

Варто зазначити, що синоптики попереджали жителів Івано-Франківської області, що 12 травня можливі пориви вітру до 20 метрів на секунду. Також був оголошений "жовтий" рівень небезпеки, але про пилові бурі в прогнозі не згадувалося.

Нагадаємо, що майже місяць тому, 16 квітня, пилова буря накрила Київ. В той день вітер в столиці був з поривами від 16 до 12 метрів в секунду. Жителі Києва виклали в мережу багато фотографій і відео стихії.

У КМДА зазначили, що причина пилової бурі - зміни клімату. До такого явища призвела повітряна ерозія ґрунтів і зниження рівня грунтових вод.

Раніше повідомлялося про те, що під Одесою пронісся величезний "смерч". Стовп з пилу, піску, каменів і дрібного сміття нісся по дорозі прямо назустріч автомобілю, з якого велося фільмування.