Прикарпатье накрыло майскими сугробами: зимнюю сказку показали на фото

В Карпатах этой ночью выпало до 20 сантиметров снега и похолодало до -3 градусов, но зимние осадки не остановились только на горе Поп Иван Черногорский, а решили продолжить путь. Так, 8 мая полностью накрыло "белым покрывалом" село Сенечев на Прикарпатье.

Сейчас синоптическая ситуация поменялась, и циклон Грегор притянул в Украину холодный фронт, вместе с которым подтянулись и осадки в виде снега.

Отметим, что такое изменение погодных условий в карпатском регионе произошло довольно стремительно. И если знаменитая гора Поп Иван, по традиции, не спешит сбрасывать свои снежные одеяния, то этот раз в начале мая в горах начал таять снег, а температура воздуха значительно повысилась. Кроме того, из-за оттепели в Карпатах была объявлена снеголавинная опасность.

На кадрах видны заснеженные склоны села, дома и огороды, поля и деревья.

Ранее сообщалось, что синоптики в прогнозе на выходные 8 и 9 мая предупредили о штормовом ветре, грозах и заморозках.

Напомним, что в конце апреля Умань накрыло снегопадом, и в сети показали видео внезапной зимы в городе.