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Прикарпатье накрыло майскими сугробами: зимнюю сказку показали на фото

Автор: Владимир Костырин

В Карпатах этой ночью выпало до 20 сантиметров снега и похолодало до -3 градусов, но зимние осадки не остановились только на горе Поп Иван Черногорский, а решили продолжить путь. Так, 8 мая полностью накрыло "белым покрывалом" село Сенечев на Прикарпатье.

Фото населенного пункта в сугробах показали пользователи сети Facebook.

На кадрах видны заснеженные склоны села, дома и огороды, поля и деревья.

"Аномалия, живописный Сенечев покрылся белым снежком" - подписаны снимки, сделанные 8 мая.

Село Сенечев на Прикарпатье полностью засыпало снегом 8 мая (фото: facebook.com/bogdan.ygrin.9)

Отметим, что такое изменение погодных условий в карпатском регионе произошло довольно стремительно. И если знаменитая гора Поп Иван, по традиции, не спешит сбрасывать свои снежные одеяния, то этот раз в начале мая в горах начал таять снег, а температура воздуха значительно повысилась. Кроме того, из-за оттепели в Карпатах была объявлена снеголавинная опасность.

Село на Прикарпатье засыпало снегом 8 мая (фото: facebook.com/bogdan.ygrin.9)

Сейчас синоптическая ситуация поменялась, и циклон Грегор притянул в Украину холодный фронт, вместе с которым подтянулись и осадки в виде снега.

На Прикарпатье село засыпало снегом 8 мая (фото: facebook.com/bogdan.ygrin.9)

Ранее сообщалось, что синоптики в прогнозе на выходные 8 и 9 мая предупредили о штормовом ветре, грозах и заморозках.

Напомним, что в конце апреля Умань накрыло снегопадом, и в сети показали видео внезапной зимы в городе.

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