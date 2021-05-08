ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Штормовой ветер, грозы и заморозки: синоптики рассказали о погоде на выходных

Новина українською → Суббота 08 мая 2021 06:41
Штормовой ветер, грозы и заморозки: синоптики рассказали о погоде на выходных Коллаж РБК-Украина: погода в Украине ухудшится на выходных
Автор: Владимир Костырин

Погода в Украине на выходных, 8 и 9 мая, будет прохладнее, ожидается усиление ветра, в субботу прогнозируются осадки в виде дождей и грозы из-за перемещения атмосферного фронта. Также будут заморозки в ночное время.

Об этом рассказали синоптики Наталка Диденко в своем Facebook, а также в Укргидрометцентре.

8 мая будет похолодание. Ветер усилится, ожидаются штормовые порывы до 20 метров в секунду.

Температура воздуха в западных, центральных и северных областях будет около +9... +13 градусов. В южных и восточных регионах, а также в Днепропетровской области столбики термометров днем покажут около +14... +19 градусов, а в Луганской области - до +22 градусов.

Штормовой ветер, грозы и заморозки: синоптики рассказали о погоде на выходных

Карта погоды в Украине 8 мая (фото: meteo.gov.ua)

Синоптики объявили предупреждение о порывах ветра и ночных заморозках в Украине на выходных.

В ночь на воскресенье на Западе, в Центре и на Севере, и в ночь на понедельник, 10 мая, в восточных и южных областях на поверхности почвы ожидаются заморозки 0-4 градусов.

9 мая температура воздуха днем в среднем по стране прогнозируется около +13... +18 градусов, а в Закарпатской области столбики термометров покажут до +20... +22 градусов.

В Киеве в субботу будет дождливо, прогнозируется сильный ветер, похолодает до +10... +12 градусов. В воскресенье в столице будет переменная облачность, осадки уже не ожидаются, температура воздуха - до +13... +15 градусов.

Штормовой ветер, грозы и заморозки: синоптики рассказали о погоде на выходных

Карта погоды в Украине 9 мая (фото: meteo.gov.ua)

Напомним, что ранее синоптики в прогнозах предупреждали о заморозках даже во второй половине мая.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Стиль жизни Гидрометцентр Наталка Диденко
Скандалы недели
Скандалы недели
Голос країни: интриги шоу
Голос країни: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
STYLER
В Украине на выходных кардинально поменяется погода: детальный прогноз и карты
В Украине на выходных кардинально поменяется погода: детальный прогноз и карты