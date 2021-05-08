Штормовой ветер, грозы и заморозки: синоптики рассказали о погоде на выходных

Погода в Украине на выходных, 8 и 9 мая, будет прохладнее, ожидается усиление ветра, в субботу прогнозируются осадки в виде дождей и грозы из-за перемещения атмосферного фронта. Также будут заморозки в ночное время.

Об этом рассказали синоптики Наталка Диденко в своем Facebook , а также в Укргидрометцентре .

8 мая будет похолодание. Ветер усилится, ожидаются штормовые порывы до 20 метров в секунду.

Температура воздуха в западных, центральных и северных областях будет около +9... +13 градусов. В южных и восточных регионах, а также в Днепропетровской области столбики термометров днем покажут около +14... +19 градусов, а в Луганской области - до +22 градусов.

Карта погоды в Украине 8 мая (фото: meteo.gov.ua)

Синоптики объявили предупреждение о порывах ветра и ночных заморозках в Украине на выходных.

В ночь на воскресенье на Западе, в Центре и на Севере, и в ночь на понедельник, 10 мая, в восточных и южных областях на поверхности почвы ожидаются заморозки 0-4 градусов.

9 мая температура воздуха днем в среднем по стране прогнозируется около +13... +18 градусов, а в Закарпатской области столбики термометров покажут до +20... +22 градусов.

В Киеве в субботу будет дождливо, прогнозируется сильный ветер, похолодает до +10... +12 градусов. В воскресенье в столице будет переменная облачность, осадки уже не ожидаются, температура воздуха - до +13... +15 градусов.

Карта погоды в Украине 9 мая (фото: meteo.gov.ua)