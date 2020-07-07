На Прикарпатье люди возмущены выплатами после паводка: разгорается скандал

После масштабного наводнения на Прикарпатье в результате выпавших осадков люди получили от государства компенсации за убытки от стихии. Местные жители считают, что средства распределены несправедливо.

Как сообщается в сюжете ТСН, поврежденные дома разделили на три категории. За совсем разрушены - 300 тысяч гривен возмещений. На те, что требуют капитального ремонта - выделят 50 тысяч. И по 20 тысяч - за поврежденное жилье - большинство домов отнесли именно к этой категории. Люди говорят, что 20 тысяч это очень мало, ведь в домах нужно восстанавливать стены и пол.

Потерпевшие требуют, чтобы их дома обследовали повторно.

"На 20 тысяч возмещения - это разве двери входные поставить, которые у нас дуются. Пол, чтобы самой дешевой плиткой застелить - 18 тысяч", - рассказала местная жительница Галич Алена Чемеринская.

На жалобы людей ответил секретарь городского совета Олен Скрыник. По его мнению, ущерб должен оценивать специалист по ремонту.

"Депутат не может определить, этот дом требует капремонта или текущего. Должен быть специалист. В администрациях есть в штате люди, которые могли бы это квалифицированно расписать. Еще 26 числа мы просили предоставить, но ответа до сих пор нет", - рассказал секретарь городского совета Олен Скрыник.

В Прикарпатье разгорается скандал из-за компенсаций (ТСН)

Напомним, что в результате масштабного наводнения в Карпатах в конце июня 2020 года погибло три человека, убытки составляют десятки миллиардов гривен. Затоплено более 7700 домов в 262 населенных пунктах, более 12 411 приусадебных участков, 13 объектов социальной и бытовой сферы, в частности больницы.

Как мы ранее писали, эксперты рассказали, что проблема масштабных паводков в Карпатах - комплексная.