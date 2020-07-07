На Прикарпатті люди обурені виплатами після паводку: розгорається скандал

Після масштабної повені на Прикарпатті внаслідок опадів люди отримали від держави компенсації за збитки від стихії. Місцеві жителі вважають, що кошти розподілені несправедливо.

Як повідомляється у сюжеті ТСН, пошкоджені будинки розділили на три категорії. За зовсім зруйновані - 300 тисяч гривень відшкодувань. На ті, що потребують капітального ремонту - виділять 50 тисяч. І по 20 тисяч - за пошкоджене житло - більшість будинків віднесли саме до цієї категорії. Люди кажуть, що 20 тисяч це дуже мало, адже в будинках потрібно відновлювати стіни і підлогу.

Потерпілі вимагають, щоб їхні будинки повторно обстежили.

"На 20 тисяч відшкодування - це хіба двері вхідні поставити, які у нас дмуться. Підлогу, щоб найдешевшою плиткою застелити - 18 тисяч", - розповіла місцева мешканка Галич Олена Чемеринська.

На скарги людей відповів секретар міської ради Олен Скриник. На його думку, збиток повинен оцінювати спеціаліст з ремонту.

"Депутат не може визначити, цей будинок потребує капремонту або поточного. Повинен бути фахівець. В адміністраціях є в штаті люди, які могли б це кваліфіковано розписати. Ще 26 числа ми просили надати, але відповіді досі немає", - розповів секретар міської ради Олен Скриник.

Прикарпатті розгорається скандал через компенсації (ТСН)

Нагадаємо, що в результаті масштабної повені в Карпатах наприкінці червня 2020 року загинуло три людини, збитки становлять десятки мільярдів гривень. Затоплено понад 7700 будинків у 262 населених пунктах, більше 12 411 присадибних ділянок, 13 об'єктів соціальної та побутової сфери, зокрема лікарні.

Як ми раніше писали, експерти розповіли, що проблема масштабних паводків у Карпатах - комплексна.