UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

На Прикарпатье люди массово заколядовали. Смотрите на видео, какой рекорд они установили

Автор: Людмила Жукова

В селе Подгорье Ивано-Франковской области зафиксировали рекорд Украины в категории Массовые мероприятия. Искусство.

Об этом сообщается на сайте Книги рекордов Украины.

4471 человек спели в унисон колядку "Нова радість стала", установив таким образом творческий рекорд.

Представители Книги рекордов Украины рассказали, что количество участников считали по "формулярам в кассах, где записывались люди, которые приходили на мероприятие".
В Ивано-Франковской области массово заколядовали (фото: galka.if.ua)

Соорганизатор акции Елена Ананевич рассказала, что они выбрали именно эту колядку, так как оная является древнейшей и ее все знают.

Исполнение колядки проходило в сопровождении профессионального оркестра. Для установления рекорда все участники проходили регистрацию.

Отметим, что предыдущий рекорд был установлен в Дрогобыче в 2017 году. Тогда колядку одновременно спели 828 человек.

Напомним, что колядку "Щедрик" исполнили среди лета и установили рекорд.

Читайте РБК-Украина в Google News
колядки