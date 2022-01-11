На Прикарпатье люди массово заколядовали. Смотрите на видео, какой рекорд они установили

4471 человек спели в унисон колядку "Нова радість стала", установив таким образом творческий рекорд.



Представители Книги рекордов Украины рассказали, что количество участников считали по "формулярам в кассах, где записывались люди, которые приходили на мероприятие".

В Ивано-Франковской области массово заколядовали (фото: galka.if.ua)

Соорганизатор акции Елена Ананевич рассказала, что они выбрали именно эту колядку, так как оная является древнейшей и ее все знают.

Исполнение колядки проходило в сопровождении профессионального оркестра. Для установления рекорда все участники проходили регистрацию.

Отметим, что предыдущий рекорд был установлен в Дрогобыче в 2017 году. Тогда колядку одновременно спели 828 человек.