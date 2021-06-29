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Колядку "Щедрик" исполнили среди лета и установили рекорд: вот это мощь!

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Тульчин, Вторник 29 июня 2021 10:44
Колядку "Щедрик" исполнили среди лета и установили рекорд: вот это мощь! Под Винницей массово исполнили "Щедрик" (vinrada.gov.ua)
Автор: Людмила Жукова

В Винницкой области почти четыре тысячи человек спели колядку "Щедрик" под открытым небом и установили рекорд.

Об этом сообщается на сайте Винницкого областного совета.

Все происходило на площади дворца Потоцких в Тульчине. Музыкальное произведение исполнили 3512 человек - представители 68 вокальных коллективов Винницкой области и Виннице.

Среди них - академический камерный хор им. В. И. Газинского, хор Винницкого профессионального колледжа искусств им. Н. Д. Леонтовича, капелла Винницкого государственного педагогического университета им. М. М. Коцюбинского, Подольский камерный хор "Леонтович-капелла" Винницкой областной филармонии им. М. Д. Леонтовича.

Также к исполнению присоединились и военные, представители Тульчинской территориальной общины, хоровые коллективы из Винницкой области.

60 профессиональных и любительских коллективов пели под руководством дирижера. Все зафиксировали представители Книги рекордов.

Такое массовое исполнение приурочено к 30-летию Независимости нашей страны.

"Три с половиной тысяч голосов, историческое место - Дворец Потоцких, огромная площадь, украинская одежда - это мощь! Желаю нашей Украине быть величественной! Наша страна многокультурная и глубокодуховная, наши люди - талантливы. И это сегодня продемонстрировали!" - сказал председатель Винницкого областного совета Вячеслав Соколов.

Напомним, что военные впечатлили украинцев трогательным исполнением "Щедрика".

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