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На Прикарпатті люди масово заколядували. Дивіться на відео, який рекорд вони встановили

Автор: Людмила Жукова

У селі Підгір'я Івано-Франківської області зафіксували рекорд України в категорії Масові заходи. Мистецтво.

Про це повідомляють на сайті Книги рекордів України.

4471 чоловік заспівали в унісон колядку" Нова радість стала", встановивши таким чином Творчий рекорд.

Представники Книги рекордів України розповіли, що кількість учасників рахували за "формулярами в касах, де записувалися люди, які приходили на захід".
В Івано-Франківській області масово заколядували (фото: galka.if.ua)

Співорганізатор акції Олена Ананевич розповіла, що вони обрали саме цю колядку, оскільки вона є найдавнішою і її всі знають.

Виконання колядки проходило у супроводі професійного оркестру. Для встановлення рекорду всі учасники проходили реєстрацію.

Зазначимо, що попередній рекорд був встановлений у Дрогобичі у 2017 році. Тоді колядку одночасно заспівали 828 осіб.

Нагадаємо, що колядку "Щедрик" виконали серед літа і встановили рекорд.

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