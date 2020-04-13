На Прикарпатье от коронавируса умерла врач: все детали

Коронавирус в Украине продолжает заражать украинцев, в Яремче скончалась медик
Коронавирус в Украине диагностирован уже у 3 102 человек. Больше всего зараженных в Киеве - 495. При этом количество летальных случаев в стране возросло до 93. В Яремче Ивано-Франковской области от пневмонии, вызванной COVID-19, скончалась медик. О смерти женщины заявил городской глава Василий Онутчак в своем видеообращении в Facebook.
Также выяснилось, что у умершей были сопутствующие заболевания, включая сердечную патологию и сахарный диабет. Всего в Яремче официально зафиксировано 6 случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Звернення міського голови щодо інформації міської лікарні про лікування пневмонійОпубликовано Штаб із ліквідації наслідків надзвичайної ситуації Яремче Понедельник, 13 апреля 2020 г.
Видеообращение главы Яремче Василия Онутчака (видео: facebook.com/mvk.yar)
Что касается инфицированных COVID-19 медиков в городе, то они дышат самостоятельно, а температура у них – в пределах нормы. Всего в Ивано-Франковской области коронавирусом заболели 300 человек, из них 24 – скончались, 12 – выздоровели.
Напомним, что в США от коронавируса умер украинец в больнице Нью-Йорка. В Министерстве иностранных дел рассказали, что от COVID-19 за рубежом скончались 6 украинцев, выздоровели - 19 украинцев.
Ранее сообщалось о том, что заболевшая врач рассказала о первых симптомах коронавируса. По словам врача-диетолога Евгении Кобыляцкой, первым тревожным знаком стала потеря обоняния. Женщина не чувствовала вкуса пищи. При этом за помощью к врачам она обратилась через неделю, когда у нее поднялась температура. Все это время она лечилась дома народными средствами.