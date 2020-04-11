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Украинец умер от коронавируса в США: в МИД рассказали о жертвах COVID-19 за рубежом

STYLERКоронавирус    11.04.2020 - 18:42
Украинец умер от коронавируса в США: в МИД рассказали о жертвах COVID-19 за рубежом
Коронавирус в США (Иллюстративное фото: flickr.com matt_hecht)

Гражданин Украины скончался от коронавируса в больнице Нью-Йорка в Штатах

Коронавирус в Украине по состоянию на сегодня забрал жизни 73 граждан, но наши соотечественники становятся жертвами опасной болезни и в других странах.

В Министерстве иностранных дел привели печальную статистику и рассказали, сколько украинцев умерло от COVID-19 за рубежом.

Согласно оперативной информации дипведомства по коронавирусу, опубликованной на Telegram-канале, за границей от COVID-19 уже умерли шесть граждан Украины.

В МИД рассказали, что количество погибших возросло с 5 до 6 человек, но не уточнили пол и страну, где произошел летальный случай.

11 апреля директор Департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев заявил, что вчера стало известно о смерти украинца в США.

"10 апреля Генеральное консульство Украины в Нью-Йорке получило информацию о факте смерти гражданина Украины, который умер 7 апреля в больнице Нью-Йорке Wyckoff Heights Medical вследствие заболевания COVID-19", - цитирует Погорельцева УНИАН.

В дипломатическом ведомстве проинформировали, что за рубежом 172 украинца лечатся от осложнений, вызванных COVID-19:

  • в Италии - 121 гражданин Украины
  • в Греции - 22,
  • в Испании - 5,
  • в Германии - 4,
  • в Австрии - 3,
  • в США - 2
  • в Португалии - 2,
  • в Швеции, Чехии, Таиланде, Сербии, на Сейшельских островах, в РФ, ОАЭ, Нидерландах, Нигерии, на Мальте, Польше, Бельгии и Египте - по одному.

В МИД добавили, что за рубежом от коронавируса выздоровели 19 украинцев: по четыре человека в Японии и Доминиканской Республике, по два - в Польше и Италии, по одному - в Британии, Нигерии, ОАЭ, Таиланде, Германии, Швеции и Швейцарии.

Ранее мы писали о том, что украинский врач в Италии - эпицентре COVID-19 в Европе - рассказал, как помогает местным медикам лечить пациентов с коронавирусом и также сравнил состояние украинских и итальянских больниц.

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