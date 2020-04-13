На Прикарпатті від коронавіруса померла лікар: усі деталі

Коронавірус в Україні продовжує заражати українців, в Яремче померла медик
Коронавірус в Україні діагностовано вже у 3 102 осіб. Найбільше заражених у Києві - 495. При цьому кількість летальних випадків у країні зросла до 93. У Яремче Івано-Франківської області від пневмонії, викликаної COVID-19, померла медик. Про смерть жінки заявив міський голова Василь Онутчак у своєму відеозверненні у Facebook.
Також з'ясувалося, що в померлої були супутні захворювання, включаючи серцеву патологію і цукровий діабет. Всього в Яремче офіційно зафіксовано 6 випадків зараження коронавірусною інфекцією.
Звернення міського голови щодо інформації міської лікарні про лікування пневмонійОпубліковано Штаб із ліквідації наслідків надзвичайної ситуації Яремче Понеділок, 13 квітня 2020 р.
Відеозвернення голови Яремче Василя Онутчака (відео: facebook.com/mvk.yar)
Що стосується інфікованих COVID-19 медиків у місті, то вони дихають самостійно, а температура у них – у межах норми. Всього в Івано-Франківській області коронавірусом захворіли 300 осіб, з них 24 померло, 12 – одужали.
Нагадаємо, що в США від коронавіруса помер українець в лікарні Нью-Йорка. У Міністерстві закордонних справ розповіли, що від COVID-19 за кордоном померли 6 українців, одужали - 19 українців.
Раніше повідомлялося про те, що хвора лікар розповіла про першиі симптоми коронавіруса. За словами лікаря-дієтолога Євгенії Кобыляцької, першим тривожним знаком стала втрата нюху. Жінка не відчувала смаку їжі. При цьому за допомогою до лікарів вона звернулася через тиждень, коли у неї піднялася температура. Весь цей час вона лікувалася вдома народними засобами.