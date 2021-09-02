На Прикарпатье бастуют учителя более 20 школ из-за долгов по зарплате (фото)

На Прикарпатье учителя почти всех школ в Долинской городской общине устроили бессрочную забастовку из-за невыплаченной зарплаты. По словам заместителя Долинского мэра Аллы Шевченко, в результате в этих учебных заведениях в ОТГ приостановлен образовательный процесс.

Чиновник уточнила, что в общине всего 26 учебных заведений, из которых из-за страйка сейчас работают только 6. Впрочем, позже стало известно, что к бастующим присоединились педагоги еще двух школ.

Протестуют около 900 учителей, которые сидят без зарплаты с июня. Всего же долг по заработной плате составляет около 20 миллионов гривен.

"Так, они пришли на рабочее место, но не проводили уроки. Причина - долг по зарплате. Директора этих учреждений написали приказы о приостановлении образовательного процесса", - рассказала Шевченко.

Заместитель городского головы отметила, что долговые проблемы у них возникли по причине несовершенства формульного расчета начисления образовательной субвенции и админреформы.

"К Долине присоединили 21 село, а это плюс 18 школ, в которых мало детей в классах для городской общины. Более того, нам включили среди учебного года 2/3 сельских населенных пунктов, и при такой нагрузке - никакой помощи", - говорит чиновник.

Она также добавила, что в ОТГ есть проблема с транспортом для учебных заведений - на все 26 школ только 4 автобуса.

В Ивано-Франковской облгосадминистрации нашли пока такой выход из сложившейся ситуации - председатель районного профсоюза попросит учителей приостановить страйк до 20 сентября, а за это время чиновники разработают план мер выхода из этого кризиса и направят письмо в Кабинет министров о перераспределении образовательной субвенции в пределах области.

В свою очередь председатель профсоюзов Долинской ОТГ Иван Мельник отметил, что с 1 сентября средства по зарплатам уже начали поступать, и выразил надежду, что в ближайшие дни задолженность будет ликвидирована, пишет "Радио Свобода".

"Сегодня, согласно решению трудовых коллективов, объявили забастовку, таких коллективов насчитывается 22... У меня есть информация о том, что 16 августа задолженность составляла 22 миллиона, позже часть была погашена, и задолженность составляла 17 миллионов", - рассказал он.

На Прикарпатье бастуют учителя из-за долгов по зарплате (фото: Courtesy Photo / radiosvoboda.org)