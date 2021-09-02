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На Прикарпатті страйкують вчителі понад 20 шкіл через борги по зарплатах (фото)

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Івано-Франківська область, Четвер 02 вересня 2021 23:50
На Прикарпатті страйкують вчителі понад 20 шкіл через борги по зарплатах (фото) Фото: на Прикарпатті вчителі влаштували безстроковий страйк (facebook.com/ira.oginska)
Автор: Володимир Костирін

На Прикарпатті вчителі майже всіх шкіл у Долинській міській громаді влаштували безстроковий страйк через невиплачену зарплату. За словами заступника Долинського мера Алли Шевченко, в результаті в цих навчальних закладах в ОТГ призупинено освітній процес.

Про це 2 вересня передає "Укрінформ".

Чиновник уточнила, що в громаді всього 26 навчальних закладів, з яких через страйк зараз працюють тільки 6. Втім, пізніше стало відомо, що до страйкуючих долучилися педагоги ще двох шкіл.

Протестують близько 900 вчителів, які сидять без зарплати з червня. Всього ж борг із заробітної плати становить близько 20 мільйонів гривень.

"Так, вони прийшли на робоче місце , але не проводили уроки. Причина - борг із зарплати. Директори цих закладів написали накази про призупинення освітнього процесу", - розповіла Шевченко.

Заступник міського голови зазначила, що боргові проблеми у них виникли через недосконалість формульного розрахунку нарахування освітньої субвенції та адмінреформи.

"До Долини приєднали 21 село, а це плюс 18 шкіл, в яких замало дітей у класах для міської громади. Більше того, нам долучили серед навчального року 2/3 сільських населених пунктів і при такому навантаженні - жодної допомоги", - говорить чиновник.

Вона також додала, що в ОТГ є проблема з транспортом для навчальних закладів - на всі 26 шкіл тільки 4 автобуси.

В Івано-Франківській облдержадміністрації знайшли поки такий вихід з ситуації, що склалася - голова районної профспілки попросить вчителів призупинити страйк до 20 вересня, а за цей час чиновники розроблять план заходів виходу з цієї кризи та направлять лист до Кабінету міністрів про перерозподіл освітньої субвенції в межах області.

Своєю чергою голова профспілок Долинської ОТГ Іван Мельник зазначив, що з 1 вересня кошти по зарплатах вже почали надходити, і висловив сподівання, що найближчими днями заборгованість буде ліквідована, пише "Радіо Свобода".

"Сьогодні, згідно з рішенням трудових колективів, оголосили страйк, таких колективів налічується 22... У мене є інформація про те, що 16 серпня заборгованість складала 22 мільйони, пізніше частина була погашена, і заборгованість складала 17 мільйонів", - розповів він.

На Прикарпатті страйкують вчителі понад 20 шкіл через борги по зарплатах (фото)На Прикарпатті страйкують вчителі понад 20 шкіл через борги по зарплатах (фото)На Прикарпатті страйкують вчителі понад 20 шкіл через борги по зарплатах (фото)

На Прикарпатті страйкують вчителі через борги по зарплатах (фото :Courtesy Photo / radiosvoboda.org)

Нагадаємо, перед цим ми розповідали, як відрізняються зарплати вчителів в Україні та інших країнах Європи.

Раніше повідомлялося, що в червні під Харковом медики перекрили трасу і вимагали погасити заборгованість по зарплатах.

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