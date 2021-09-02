На Прикарпатті страйкують вчителі понад 20 шкіл через борги по зарплатах (фото)

На Прикарпатті вчителі майже всіх шкіл у Долинській міській громаді влаштували безстроковий страйк через невиплачену зарплату. За словами заступника Долинського мера Алли Шевченко, в результаті в цих навчальних закладах в ОТГ призупинено освітній процес.

Чиновник уточнила, що в громаді всього 26 навчальних закладів, з яких через страйк зараз працюють тільки 6. Втім, пізніше стало відомо, що до страйкуючих долучилися педагоги ще двох шкіл.

Протестують близько 900 вчителів, які сидять без зарплати з червня. Всього ж борг із заробітної плати становить близько 20 мільйонів гривень.

"Так, вони прийшли на робоче місце , але не проводили уроки. Причина - борг із зарплати. Директори цих закладів написали накази про призупинення освітнього процесу", - розповіла Шевченко.

Заступник міського голови зазначила, що боргові проблеми у них виникли через недосконалість формульного розрахунку нарахування освітньої субвенції та адмінреформи.

"До Долини приєднали 21 село, а це плюс 18 шкіл, в яких замало дітей у класах для міської громади. Більше того, нам долучили серед навчального року 2/3 сільських населених пунктів і при такому навантаженні - жодної допомоги", - говорить чиновник.

Вона також додала, що в ОТГ є проблема з транспортом для навчальних закладів - на всі 26 шкіл тільки 4 автобуси.

В Івано-Франківській облдержадміністрації знайшли поки такий вихід з ситуації, що склалася - голова районної профспілки попросить вчителів призупинити страйк до 20 вересня, а за цей час чиновники розроблять план заходів виходу з цієї кризи та направлять лист до Кабінету міністрів про перерозподіл освітньої субвенції в межах області.

Своєю чергою голова профспілок Долинської ОТГ Іван Мельник зазначив, що з 1 вересня кошти по зарплатах вже почали надходити, і висловив сподівання, що найближчими днями заборгованість буде ліквідована, пише "Радіо Свобода".

"Сьогодні, згідно з рішенням трудових колективів, оголосили страйк, таких колективів налічується 22... У мене є інформація про те, що 16 серпня заборгованість складала 22 мільйони, пізніше частина була погашена, і заборгованість складала 17 мільйонів", - розповів він.

На Прикарпатті страйкують вчителі через борги по зарплатах (фото :Courtesy Photo / radiosvoboda.org)