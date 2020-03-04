Прихожане УПЦ МП разрушили уникальный казацкий храм: будет как новый

Под Винницей снесли старинную казацкую деревянную церковь начала XVIII века, которая имеет статус памятника национального значения. Сейчас на месте храма виднеются строительные леса и новодел.

В сети показали фото, как недавно выглядела Покровская церковь в селе Лозовая Шаргородского района, и что сейчас с ней стало. Кадры опубликовала Наталья Пудайло из сообщества "Подольские путешествия" на странице в Facebook.

Церковь была построена в 1700-1702 годах. Ее занимает община Шаргородского благочиния Могилев-Подольской епархии УПЦ (МП).

Под Винницей разрушили старинную Покровскую церковь УПЦ МП (Фото с Facebook-страницы сообщества "Подольские путешествия")

"Каждую лекцию, каждое выступление про национальной архитектуру 18 века я начинал, вспоминая эту небольшую, но особую церквушку. Теперь - пустота! Кто мы теперь без нее?", - прокомментировал ситуацию бывший председатель Совета по делам религий при Кабмине Арсен Зинченко в своем Facebook.

Отмечается, что местные краеведы стали бить тревогу из-за разрушения храма еще в феврале.

"Мы прибыли в Лозовой в то время, когда старая Покровская церковь перестала существовать. Она была разобрана, потому что... да она вся гнилая, вот и разобрали - теперь соберем новую, из новых бревен и будет как новая...", - рассказал один из местных жителей, говорится в сообщении проекта "Украинский архитектурный памятник. Наследие".

Но у решения полностью разрушить старинную церковь нашлись противники - люди подчеркивают, что трухлявые бревна, на самом деле, можно было заменить, а остальные - большинство - еще можно использовать. В таком случае удалось бы сохранить подлинную, старую церковь, с заменой поврежденных конструкций.

Скрин комментариев с Facebook-страницы сообщества "Подольские путешествия"

Также не известна судьба старого иконостаса, которых был в церкви.

Ранее мы писали о том, что под Тернополем жители села Малые Подгайцы обеспокоены тем, что происходит в мужском монастыре УПЦ МП. Они утверждают, что большинство граждан, которые живут в самом монастыре и возле него - это люди с криминальным прошлым, осужденные. Кроме того, один из священников этого монастыря сейчас отбывает условный срок за незаконное хранение оружия.