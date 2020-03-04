Парафіяни УПЦ МП зруйнували унікальний козацький храм: буде як новий

Під Вінницею знесли старовинну дерев'яну козацьку церкву початку XVIII століття, яка має статус пам'ятки національного значення. Нині на місці храму видніються будівельні ліси та новоділ.

У мережі показали фото, як недавно виглядала Покровська церква в селі Лозова Шаргородського району, і що зараз з нею стало. Кадри опублікувала Наталія Пудайло зі спільноти "Подільські мандри" на сторінці в Facebook.

Церква була побудована в 1700-1702 роках. Її займає громада Шаргородського благочиння Могилів-Подільської єпархії УПЦ (МП).

Під Вінницею зруйнували старовинну Покровську церкву УПЦ МП (Фото з Facebook-сторінки спільноти "Подільські мандри")

"Кожну лекцію, кожен виступ про архітектуру національної 18 століття я починав, згадуючи цю невелику, але особливу церковцю. Тепер - пустка! Хто ми тепер без нього?" - прокоментував ситуацію колишній голова Ради у справах релігій при Кабміні Арсен Зінченко у своєму Facebook.

Зазначається, що місцеві краєзнавці стали бити на сполох через руйнування храму ще в лютому.

"Ми прибули у Лозовій в той час, коли стара Покровська церква перестала існувати. Вона була розібрана, тому що... так вона вся гнила, ось і розібрали - тепер зберемо нову, з нових колод і буде як нова...", - розповів один з місцевих жителів, йдеться в повідомленні проекту "Український архітектурний пам'ятник. Спадщина".

Але рішення повністю зруйнувати старовинну церкву знайшлися противники - люди зазначають, що трухляві колоди, насправді, можна було замінити, а інші - більшість - ще можна використовувати. В такому випадку вдалося б зберегти справжню, стару церкву, із заміною пошкоджених конструкцій.

Скрін коментарів з Facebook-сторінки спільноти "Подільські мандри"

Також не відома доля старого іконостасу, яких був у церкві.

Раніше ми писали про те, що під Тернополем жителі села Малі Підгайці стурбовані тим, що відбувається в чоловічому монастирі УПЦ МП. Вони стверджують, що більшість громадян, які живуть в самому монастирі та біля нього - це люди з кримінальним минулим, засуджені. Крім того, один зі священиків цього монастиря зараз відбуває умовний термін за незаконне зберігання зброї.