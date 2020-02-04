Лица с сомнительной биографией: монастырь под Тернополем держит в страхе все село

Под Тернополем монахи держат в страхе село (Коллаж РБК-Украина)

Местные жители уверены, что в монастыре скрываются люди с криминальным прошлым

Жители села Малые Подгайцы в Тернопольской области обеспокоены тем, что происходит в мужском монастыре УПЦ МП. Они утверждают, что большинство людей, которые живу в самом монастыре и возле него – это люди с криминальным прошлым, осужденные. Кроме того, один из священников этого монастыря сейчас отбывает условный срок за незаконное хранение оружия.

Монастырь в Малых Подгайцах существует с XVII века, и он расположен в самом центре села. Как говорят в местном сельсовете, настоящих монахов там всего несколько человек, а вот остальные его обитатели – люди весьма подозрительные.

"Очень много жалоб от жителей Малые Подгайцы о том, что ходят люди с подозрительной внешностью, и они боятся их. Они могут быть навеселе или неадекватные", - рассказал в комментарии для ТСН сельский голова Петр Максимлюк.

Монахи выкупили рядом с монастырем несколько домов и там живут мужчины, которые якобы помогают по хозяйству. Однако в сельсовете подозревают, что там скрываются люди с сомнительной биографией.

"К нам обращались неоднократно из полиции с конкретными фамилиями людей, они приходили сюда, и эти люди здесь находились", - добавил Максимлюк.

Одна из местных жительниц рассказала, что ее брата избили мужчины, которые проживают в монастыре. Она была свидетелем зверской расправы, но в полиции они потом ничего не добились.

Отец Филадельф, священник этого монастыря, был осужден на три года условно за хранение винтовки, а также за еще одну – он получил административное наказание. Также известно, что при обыске у него были обнаружены патроны и взрывчатка. Как рассказали в полиции Тернопольской области, отец Филадельф приобрел оружие у неизвестного мужчины и просто его хранил.

Игумен монастыря Герман Вельков по телефону рассказал журналистам, что отец Филадельф покаялся и молится. Он назвал мужчин, которые живут при монастыре послушниками и отметил, что они не создают никому проблем.

В монастырь регулярно наведываются участковый и проверяет лиц, которые там собираются. Как отметил начальник следственного управления ГУ Нацполиции в Тернопольской области Владимир Галевич, в монастыре нет судимых или людей, которые скрываются от закона.

В Тернопольской области селяне боятся монахов из местного монастыря