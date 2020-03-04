Прихожане УПЦ МП разрушили уникальный казацкий храм: будет как новый

Под Винницей снесли Покровскую церковь 18 века (коллаж РБК-Украина)

Покровскую церковь 18 века полностью снесли, чтобы построить на ее месте новую

Под Винницей снесли старинную казацкую деревянную церковь начала XVIII века, которая имеет статус памятника национального значения. Сейчас на месте храма виднеются строительные леса и новодел.

В сети показали фото, как недавно выглядела Покровская церковь в селе Лозовая Шаргородского района, и что сейчас с ней стало. Кадры опубликовала Наталья Пудайло из сообщества "Подольские путешествия" на странице в Facebook.

Церковь была построена в 1700-1702 годах. Ее занимает община Шаргородского благочиния Могилев-Подольской епархии УПЦ (МП).

Под Винницей разрушили старинную Покровскую церковь УПЦ МП (Фото с Facebook-страницы сообщества "Подольские путешествия")

"Каждую лекцию, каждое выступление про национальной архитектуру 18 века я начинал, вспоминая эту небольшую, но особую церквушку. Теперь - пустота! Кто мы теперь без нее?", - прокомментировал ситуацию бывший председатель Совета по делам религий при Кабмине Арсен Зинченко в своем Facebook.

Отмечается, что местные краеведы стали бить тревогу из-за разрушения храма еще в феврале.

"Мы прибыли в Лозовой в то время, когда старая Покровская церковь перестала существовать. Она была разобрана, потому что... да она вся гнилая, вот и разобрали - теперь соберем новую, из новых бревен и будет как новая...", - рассказал один из местных жителей, говорится в сообщении проекта "Украинский архитектурный памятник. Наследие".

Но у решения полностью разрушить старинную церковь нашлись противники - люди подчеркивают, что трухлявые бревна, на самом деле, можно было заменить, а остальные - большинство - еще можно использовать. В таком случае удалось бы сохранить подлинную, старую церковь, с заменой поврежденных конструкций.

Скрин комментариев с Facebook-страницы сообщества "Подольские путешествия"

Также не известна судьба старого иконостаса, которых был в церкви.

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