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Парафіяни УПЦ МП зруйнували унікальний козацький храм: буде як новий

STYLERЖиття    04.03.2020 - 18:15
Парафіяни УПЦ МП зруйнували унікальний козацький храм: буде як новий
Під Вінницею знесли Покровську церкву 18 століття (колаж РБК-Україна)

Покровську церкву 18 століття повністю знесли, щоб побудувати на її місці нову

Під Вінницею знесли старовинну дерев'яну козацьку церкву початку XVIII століття, яка має статус пам'ятки національного значення. Нині на місці храму видніються будівельні ліси та новоділ.

У мережі показали фото, як недавно виглядала Покровська церква в селі Лозова Шаргородського району, і що зараз з нею стало. Кадри опублікувала Наталія Пудайло зі спільноти "Подільські мандри" на сторінці в Facebook.

Церква була побудована в 1700-1702 роках. Її займає громада Шаргородського благочиння Могилів-Подільської єпархії УПЦ (МП).

Під Вінницею зруйнували старовинну Покровську церкву УПЦ МП (Фото з Facebook-сторінки спільноти "Подільські мандри")

"Кожну лекцію, кожен виступ про архітектуру національної 18 століття я починав, згадуючи цю невелику, але особливу церковцю. Тепер - пустка! Хто ми тепер без нього?" - прокоментував ситуацію колишній голова Ради у справах релігій при Кабміні Арсен Зінченко у своєму Facebook.

Зазначається, що місцеві краєзнавці стали бити на сполох через руйнування храму ще в лютому.

"Ми прибули у Лозовій в той час, коли стара Покровська церква перестала існувати. Вона була розібрана, тому що... так вона вся гнила, ось і розібрали - тепер зберемо нову, з нових колод і буде як нова...", - розповів один з місцевих жителів, йдеться в повідомленні проекту "Український архітектурний пам'ятник. Спадщина".

Але рішення повністю зруйнувати старовинну церкву знайшлися противники - люди зазначають, що трухляві колоди, насправді, можна було замінити, а інші - більшість - ще можна використовувати. В такому випадку вдалося б зберегти справжню, стару церкву, із заміною пошкоджених конструкцій.

Парафіяни УПЦ МП зруйнували унікальний козацький храм: буде як новий

Скрін коментарів з Facebook-сторінки спільноти "Подільські мандри"

Також не відома доля старого іконостасу, яких був у церкві.

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