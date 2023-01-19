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Приховують правду: у якому стані дівчина, яка втратила сина та чоловіка в Дніпрі

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Дніпро, Четвер 19 січня 2023 18:03
Приховують правду: у якому стані дівчина, яка втратила сина та чоловіка в Дніпрі Лікар розповів про стан дівчини, яка втратила сина та чоловіка у Дніпрі (фото: колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

Росія 14 січня завдала ракетного удару по багатоповерховому будинку у Дніпрі. Унаслідок цього постраждала 27-річна Катерина Зеленська. Вона майже добу перебувала під завалами і наразі в реанімації.

Про стан дівчини розповів головний лікар обласної лікарні імені Мечникова Сергій Риженко у Facebook.

Що з дівчиною

За словами лікаря, Катерина має вади слуху, тому на місці трагедії вона не могла покликати на допомогу. На щастя, вона змогла дотягнутися до годинника на руці та відповісти на дзвінок мами.

"Рятувальники зробили неможливе: дістали її з-під десятків тон будівельних уламків. Про вибух говорити не може, одразу плаче. Попросив написати - рука тремтить, думки тільки про близьких. Спілкується із психологом", - повідомив Риженко.

Приховують правду: у якому стані дівчина, яка втратила сина та чоловіка в ДніпріКатерина Зеленська написала на листку все, що пам'ятає до вибуху (facebook.com/rsa)

Лікар каже, що коли її доставили до лікарні, то температура її тіла ледь сягала 31 градуса. Жахливі садна на руках і тілі жінки нагадують про трагедію, яку скоїли російські війська.

"Катя отримала багато ліків у реанімації, колір обличчя із сіро-землистого став рожевим. Намагається навіть усміхатися. Всі від неї приховують правду, але її душу приховати неможливо", - додав лікар.

В результаті жахливого ракетного обстрілу окупантів по будинку у Дніпрі однорічний син та чоловік Катерини загинули під завалами багатоповерхівки.

Приховують правду: у якому стані дівчина, яка втратила сина та чоловіка в ДніпріКатерина Зеленська з сином (instagram.com/ekatr1n_ze1enskaya)

Приховують правду: у якому стані дівчина, яка втратила сина та чоловіка в ДніпріКатерина Зеленська з чоловіком (instagram.com/ekatr1n_ze1enskaya)

Раніше ми повідомляли, що у Дніпрі дівчина залишилися без ока через удар РФ по будинку.

Також ми писали, що внаслідок атаки РФ у Дніпрі загинув відомий тренер з боксу. Фото його кухні стало популярним у мережі.

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