Скрывают правду: в каком состоянии девушка, которая потеряла сына и мужа в Днепре

Россия 14 января нанесла ракетный удар по многоэтажному дому в Днепре. В результате пострадала 27-летняя Екатерина Зеленская. Она почти сутки находилась под завалами и сейчас в реанимации.

Что с девушкой

По словам врача, у Катерины имеет дефекты слуха, поэтому на месте трагедии она не могла позвать на помощь. К счастью, она смогла дотянуться до часов на руке и ответить на звонок мамы.

"Спасатели сделали невозможное: достали ее из-под десятков тонн строительных обломков. О взрыве говорить не может, сразу плачет. Попросил написать - рука дрожит, мысли только о близких. Общается с психологом", - сообщил Рыженко.

Екатерина Зеленская написала на листе все, что помнит до взрыва (facebook.com/rsa)

Врач говорит, что когда ее доставили в больницу, температура ее тела едва достигала 31 градуса. Ужасные ссадины на руках и теле женщины напоминают о трагедии, которую совершили российские войска.

"Катя получила много лекарств в реанимации, цвет лица из серо-землистого стал розовым. Пытается даже улыбаться. Все от нее скрывают правду, но ее душу скрыть невозможно", - добавил врач.

В результате ужасного ракетного обстрела оккупантов по дому в Днепре годовалый сын и муж Екатерины погибли под завалами многоэтажки.

Екатерина Зеленская с сыном (instagram.com/ekatr1n_ze1enskaya)