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Скрывают правду: в каком состоянии девушка, которая потеряла сына и мужа в Днепре

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Днепр, Четверг 19 января 2023 18:03
Скрывают правду: в каком состоянии девушка, которая потеряла сына и мужа в Днепре Врач рассказал о состоянии девушки, потерявшей сына и мужа в Днепре (фото: коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

Россия 14 января нанесла ракетный удар по многоэтажному дому в Днепре. В результате пострадала 27-летняя Екатерина Зеленская. Она почти сутки находилась под завалами и сейчас в реанимации.

О состоянии девушки рассказал главный врач областной больницы имени Мечникова Сергей Рыженко в Facebook.

Что с девушкой

По словам врача, у Катерины имеет дефекты слуха, поэтому на месте трагедии она не могла позвать на помощь. К счастью, она смогла дотянуться до часов на руке и ответить на звонок мамы.

"Спасатели сделали невозможное: достали ее из-под десятков тонн строительных обломков. О взрыве говорить не может, сразу плачет. Попросил написать - рука дрожит, мысли только о близких. Общается с психологом", - сообщил Рыженко.

Скрывают правду: в каком состоянии девушка, которая потеряла сына и мужа в ДнепреЕкатерина Зеленская написала на листе все, что помнит до взрыва (facebook.com/rsa)

Врач говорит, что когда ее доставили в больницу, температура ее тела едва достигала 31 градуса. Ужасные ссадины на руках и теле женщины напоминают о трагедии, которую совершили российские войска.

"Катя получила много лекарств в реанимации, цвет лица из серо-землистого стал розовым. Пытается даже улыбаться. Все от нее скрывают правду, но ее душу скрыть невозможно", - добавил врач.

В результате ужасного ракетного обстрела оккупантов по дому в Днепре годовалый сын и муж Екатерины погибли под завалами многоэтажки.

Скрывают правду: в каком состоянии девушка, которая потеряла сына и мужа в ДнепреЕкатерина Зеленская с сыном (instagram.com/ekatr1n_ze1enskaya)

Скрывают правду: в каком состоянии девушка, которая потеряла сына и мужа в ДнепреЕкатерина Зеленская с мужем (instagram.com/ekatr1n_ze1enskaya)

Ранее мы сообщали, что в Днепре девушка осталась без глаза из-за удара РФ по дому.

Также мы писали, что в результате атаки РФ в Днепре погиб известный тренер по боксу. Фото его кухни стало популярным в сети.

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