Прихований нарцисизм: що це таке і як його розпізнати

Що таке прихований нарцисизм

Прихований нарцисизм - або вразливий нарцисизм, як його іноді називають - це один з двох типів нарцисичного розладу особистості. Інший, більш "знайомий" нам - явний або грандіозний нарцисизм.

Хоча багато характеристик цих двох типів однакові - наприклад, потреба в захопленні і почуття власної значущості - прихований нарцисизм також характеризується підвищеною чутливістю і захисною реакцією, і його буває важко виявити через його складнішу природу.

Щоб зрозуміти різницю між прихованим і явним нарцисизмом, спочатку варто розглянути різницю між відкритою і прихованою поведінкою.

Відкрита поведінка є більш впізнаваною і її легше ідентифікувати. Натомість прихована поведінка, як свідчить назва, найчастіше прихована і її важче розпізнати.

І хоча ці два типи нарцисизму мають деякі спільні риси - як от самозакоханість і почуття власної важливості, між ними є й суттєві відмінності, зокрема, прихованому типу притаманні наступні ознаки:

інтровертність;

гіперчутливість;

уникання;

тривожність;

сором'язливість;

соціальна незахищеність;

сум або депресивність.

Як розпізнати прихований нарцисизм

Хоча виявити прихований нарцисизм у когось, кого ви знаєте, може бути складно, є певні ознаки поведінки, на які варто звернути увагу. Нижче наведені кілька поширених тривожних сигналів.

Як розпізнати нарциса (ілюстрація: Freepik)

Вкорінена потреба в захопленні

Коли людина має нарцисизм - явний чи прихований - вона має сильну потребу в тому, щоб нею захоплювалися, звеличували і цінували.

Прихований нарцис також покладається на інших, щоб підвищити свою самооцінку, тому може ловити компліменти, говорячи про себе скромно, або ж робити компліменти в надії отримати комплімент у відповідь.

Проте якщо приховані нарциси відчувають, що їх критикують або недооцінюють, вони можуть бурхливо відреагувати.

Схильність до пасивної агресії

Люди з прихованим нарцисизмом часто вдаються до пасивно-агресивної поведінки, коли зляться або відчувають, що їх зневажають.

Вони також можуть проявляти пасивну агресію, щоб з'ясувати стосунки з людиною, яка, на їхню думку, образила їх або не визнала їхню особливість.

Уникнення соціальних ситуацій

Люди з прихованим нарцисизмом здаються інтровертами і можуть уникати соціальних ситуацій, але це значною мірою пов'язано з тим, що вони не хочуть ризикувати тим, що їх не цінуватимуть і не обожнюватимуть.

Приховані нарциси бояться, що їхні недоліки будуть викриті - хоча вони ніколи не скажуть про це прямо. Вони також намагаються розривати важливі стосунки.

Образливість

Коли людина страждає на прихований нарцисизм, вона може затаїти образу на людей, які, на її думку, образили її або виставили в поганому світлі.

І хоча вони можуть не говорити про це відкрито, вони знайдуть способи помститися. В особистих стосунках це може бути емоційне насильство, а в ділових стосунках - виставляння іншої людини в поганому світлі.

Труднощі зі збереженням роботи або підтриманням стосунків

Людям з нарцисизмом важко взаємодіяти з іншими людьми і вони можуть мати труднощі з роботою.

Наприклад, якщо вони не відчувають, що отримують належну увагу чи похвалу, на які заслуговують, або їхню особливість не визнають, вони можуть розірвати зв'язки і піти з роботи.

Причини прихованого нарцисизму

Вчені точно не знають, що саме викликає НПР, зокрема, прихований нарцисизм.

Але деякі експерти припускають, що причиною може бути поєднання генетики, травм раннього дитинства, складних стосунків у ранньому віці та індивідуальних особливостей особистості.Темперамент людини також може відігравати певну роль.

Чому виникає нарцисизм (ілюстрація: Freepik)

Одне дослідження показало, що люди з прихованим нарцисизмом, ймовірно, виросли з батьками, які зосереджувалися на статусі та досягненнях.

Можливо, їм також говорили в ранньому віці, що вони особливі, унікальні або важливіші за інших людей.

Ще одним фактором, що сприяє розвитку такій рисі, як цинізм при нарцисизмі, можуть бути батьки, яким не вистачало тепла. Наприклад, батьки прихованого нарциса могли приховувати свою прихильність і вдячність.

Або ж вони могли злитися через те, що їм доводилося виховувати дитину, створюючи у людини з прихованим нарцисизмом сильну потребу в тому, щоб її цінували і поважали.